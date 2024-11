i Autor: Shutterstock

Ważne zmiany

Nowy sposób logowania do ZUS. Kluczowa zmiana dla klientów dużego banku

Zmiany w logowaniu do elektronicznego ZUS. Klienci PKO BP logując się do elektronicznego systemu ZUS poprzez bankowe konto, muszą przygotować się na zmiany. Od 7 listopada 2024 roku logowanie będzie możliwe wyłącznie z e-Tożsamością. To cyfrowy odpowiednik dokumentu tożsamości. Zobacz, jak przygotować się do mian w elektronicznych systemach.