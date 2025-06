To już pewne! Podniosą wiek emerytalny. Zmiany dotkną miliony osób

Ranking lokat miesięcznych w czerwcu 2025 – gdzie znajdziesz najwyższe oprocentowanie?

Zastanawiasz się, gdzie ulokować oszczędności na krótki termin? Według najnowszego rankingu lokat miesięcznych, opublikowanego przez Bankier.pl, pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje Bank Nowy z lokatą NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT. Klienci, którzy zdecydują się na tę ofertę, mogą otrzymać aż 7 proc. w skali roku! To jedna z najwyższych stawek na rynku. Taka stawka jest osiągalna pod warunkiem spełnienia dwóch wymogów – posiadania statusu nowego klienta oraz założenia rachunku depozytowego. Kwota maksymalna lokaty to 10 000 zł.

Na drugim miejscu w rankingu lokat miesięcznych Bankier.pl znalazła się Lokata Plus od Toyota Banku. Jest to oferta powiązana z kontem osobistym dostępnym w tej instytucji. Oprocentowanie lokaty na miesiąc wynosi 5,80 proc. w skali roku. Na pojedynczy depozyt można wpłacić do 100 000 zł.

Lokaty z oprocentowaniem 5% w czerwcu 2025 – gdzie ulokować oszczędności?

Szukasz alternatywy dla lokat z najwyższym oprocentowaniem? W rankingu Bankier.pl znajdziesz również oferty z oprocentowaniem 5% w skali roku. Taki procent figuruje przy Lokacie Urodzinowej, którą można znaleźć w Banku Millennium. Lokatę można otworzyć w ciągu 30 dni od dnia swoich urodzin w aplikacji mobilnej. Bank kieruje ofertę do klientów z kontem osobistym. 25 000 zł to wyznaczony limit wpłat.

Taki sam procent, czyli 5% w skali roku, oferuje Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Aby z niej skorzystać, należy być posiadaczem konta osobistego. Lokata ma bardzo wysoką kwotę maksymalną, która wynosi 2 000 000 zł. Środki wpłacone do tego banku są chronione przez niemiecki system gwarantowania depozytów.

Które banki obniżyły oprocentowanie lokat w czerwcu 2025?

Po ostatnich decyzjach RPP (Rada Polityki Pieniężnej) kilka banków zdecydowało się na obniżki oprocentowania lokat. Wśród nich, w rankingu Bankier.pl, znalazły się trzy instytucje.

Bank Millennium – Lokata Urodzinowa, zmiana z 5,50 na 5,00 proc. w skali roku.

BNP Paribas Bank Polska – Lokata GO – obniżka z 1,50 na 1,00 proc. w skali roku.

Citi Handlowy – Lokata standardowa Citigold z 2,50 na 2,00 proc. rocznie.

Średnia stawka dla pierwszej piątki lokat w czerwcu 2025 wyniosła 5,51 proc. w skali roku, co oznacza spadek o 0,10 pp. w porównaniu do maja.