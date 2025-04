Rozliczenie PIT 2024. Co zgłaszać fiskusowi, a czego nie musisz deklarować

Warszawskie Lotnisko Chopina nieustannie dąży do podnoszenia komfortu podróżowania i usprawniania obsługi pasażerów. W odpowiedzi na rosnący ruch pasażerski, port lotniczy wprowadził innowacyjne rozwiązanie – bramki self-boarding.

Rekordowy ruch pasażerski motorem zmian

W 2024 roku Lotnisko Chopina obsłużyło rekordową liczbę 21,3 miliona pasażerów. Tendencja wzrostowa utrzymuje się również w 2025 roku, gdzie sam luty okazał się najlepszym lutym w historii portu, z wynikiem 1,5 miliona odprawionych osób. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2025 roku doliczono się już ponad 3,1 miliona podróżnych. Tak dynamiczny wzrost wymaga ciągłego inwestowania w infrastrukturę i nowe technologie.

Self-boarding: szybsza i wygodniejsza odprawa

Nowe bramki self-boarding to odpowiedź na potrzeby współczesnych podróżnych, ceniących sobie czas i wygodę. Zainstalowano 10 takich bramek w strefie Schengen, przy wyjściach o numerach: 27-32, 36-37 i 38-41. Jak podkreślają przedstawiciele lotniska, uruchomienie operacyjne tych bramek ma przyspieszyć proces wejścia pasażerów na pokład samolotu aż o 50 proc.

Jak działają bramki self-boarding?

Bramki self-boarding to urządzenia, które umożliwiają pasażerom samodzielne przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i wejście na pokład samolotu. Działają one na zasadzie skanowania karty pokładowej (w formie papierowej lub elektronicznej) i weryfikacji tożsamości pasażera. Po pozytywnej weryfikacji, bramka otwiera się, umożliwiając przejście do strefy odlotów. Technologia self-boardingu zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. Podobne rozwiązania funkcjonują już na lotniskach w Amsterdamie, Frankfurcie czy Monachium.

Kraków-Balice w ślad za Warszawą

Lotnisko Chopina nie jest jedynym polskim portem lotniczym, który stawia na technologię self-boardingu. Łukasz Strutyński, prezes lotniskowej spółki Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, zapowiedział w rozmowie z Rynkiem Lotniczym, że podobne rozwiązanie zostanie wdrożone również w Krakowie. „Jest to kierunek, który czeka większość portów, w tym Kraków” – powiedział Strutyński.

