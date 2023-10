Lotnisko Warszawa-Radom z nowym połączeniem! To będzie hit nie tylko lata

Warszawa-Radom z nowym połączeniem Wizz Air

Doskonałe wyniki Lotniska Warszawa-Radom były jednym z argumentów, który sprawił, że Wizz Air zdecydował się uruchomić nowe połączenie. Międzynarodowa linia lotnicza Wizz Air to drugi rozkładowy, a ogółem czwarty przewoźnik, który postawił na Lotnisko Warszawa-Radom. Oprócz zagranicznego przewoźnika niskokosztowego w sezonie zimowym z radomskiego lotniska będą startować również samoloty kilku innych linii lotniczych. Wizz Air rozpoczyna współpracę z Lotniskiem Warszawa-Radom od atrakcyjnego kierunku do Larnaki na Cyprze. Pierwszy rejs będzie obsłużony jeszcze w tym roku – 13 grudnia 2023 roku. Loty do Larnaki będą realizowane 2 razy w tygodniu, w środy i soboty.

- Bardzo cieszę się z decyzji Wizz Air. Jest to fantastyczna wiadomość nie tylko dla Lotniska Warszawa-Radom, ale również dla naszych pasażerów. Jestem przekonany, że połączenie naszego partnera zyska popularność, a nasza baza pasażerska będzie dynamicznie rosła. W krótkim czasie od otwarcia pobiliśmy zbiorczy wynik z kilku lat działalności starego portu. To dowód, że Lotnisko Warszawa-Radom już osiągnęło sukces i na trwałe wpisało się na mapę lotniczej Polski - mówi Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych S.A.

- Jest nam niezmiernie miło ogłosić nową trasę z Radomia. Ta ekspansja jest świadectwem naszej misji uczynienia podróży lotniczych bardziej dostępnymi i przyjemnymi dla coraz większej liczby pasażerów. Cieszymy się, że możemy zaoferować nowe miejsce wypoczynku dla podróżnych z Radomia. Z niecierpliwością czekamy na obsługę pasażerów na tej trasie i zapewnienie im wyjątkowych wrażeń. Pasażerowie mogą oczekiwać najwyższych standardów obsługi, komfortu i bezpieczeństwa dzięki naszej nowoczesnej flocie i oddanej załodze, która stara się, aby każdy lot był beztroski i przyjemny – mówi Sasha Vislaus, managerka ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air

