Bagi rozpoczął działalność biznesową w wieku 16 lat od internetowego sklepu z markowymi butami

Jego główne projekty to DRE$$CODE i aplikacja Dropsy, które w 2024 roku wypracowały łącznie ponad 12 mln zł przychodu

24-latek jest powiązany z 23 firmami i zatrudnia ponad 60 osób w swoim zespole

Nagrodę 200 tys. zł za zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami" przekazał na rzecz stowarzyszenia osób z zespołem Downa

Bagi zaczął od internetowego sklepu w wieku 16 lat

Mikołaj Bagiński urodził się 22 października 2001 roku w Warszawie. Już jako nastolatek wykazywał się przedsiębiorczością. W wieku 16 lat stworzył internetowy sklep, w którym handlował markowymi butami i odzieżą. To był dopiero początek jego biznesowej kariery.

Od początku byłem bardziej przedsiębiorcą niż influencerem. Najpierw prowadziłem swój sklep internetowy. Potem stworzyłem aplikację mobilną

- wyznał w rozmowie z "Forbesem". Aplikacja szybko zyskała popularność, przewyższając nawet zasięgi samego twórcy w mediach społecznościowych.

DRE$$CODE i Dropsy - flagowe biznesy Bagińskiego

Dziś 24-latek rozwija kilka projektów biznesowych. Najbardziej znane to marka DRE$$CODE oraz aplikacja Dropsy. DRE$$CODE to grupa dziewięciu młodych twórców internetowych, którzy tworzą treści na Instagramie, YouTubie i TikToku. Influencerzy pokazują scenki z codziennego życia i organizują imprezy.

Biznes pod marką DRE$$CODE okazał się strzałem w dziesiątkę. W 2024 roku firma osiągnęła około 8,5 mln zł przychodu i 1,2 mln zł zysku netto. To imponujący wynik jak na młodą markę działającą w segmencie FMCG.

Dropsy to z kolei aplikacja umożliwiająca śledzenie premier limitowanych kolekcji. Użytkownicy mogą kupować w niej ubrania, buty i kosmetyki w promocyjnych cenach. W 2024 roku spółka wypracowała 3,8 mln zł przychodu i 960 tys. zł zysku netto.

Mikołaj Bagiński powiązany z 23 firmami

Bagi jest także założycielem streetwearowej marki Leeves. Pełni funkcję prezesa spółki WMB działającej w branży reklamowej. Zasiada również w zarządzie AMM MANAGEMENT i jest udziałowcem w EQPRO.

Według danych z Krajowego Rejestru Sądowego influencer jest powiązany z 23 różnymi firmami i przedsięwzięciami.

Zatrudniam w swoim zespole obecnie ponad 60 niesamowicie utalentowanych osób, które codziennie dbają o to, aby te wszystkie szalone pomysły mogły być realizowane

- mówił na Instagramie.

Zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami" i gest dla siostry

Udział w tanecznym show Polsatu był kolejnym, jak się okazało dobrym, pomysłem 24-latka na podbicie swojej ogromnej popularności. Mikołaj Bagiński znany jest przede wszystkim z działalności w mediach społecznościowych, gdzie od wielu lat tworzy treści i buduje rzeszę wiernych fanów.

Za zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami" Bagi otrzymał 200 tys. zł. Całą kwotę postanowił przeznaczyć na rzecz stowarzyszenia osób z zespołem Downa. To ukłon w stronę siostry Matyldy, która ma zespół Downa. Dziewczynka wspierała brata w programie i wzięła także udział w jednym z odcinków show.