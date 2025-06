Oświadczenie majątkowe Beaty Szydło

Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Beata Szydło, opublikowała swoje oświadczenie majątkowe za 2024 rok, rzucając światło na zgromadzone przez nią aktywa. Dokument ten, obowiązkowy dla osób pełniących funkcje publiczne, ujawnia szczegóły dotyczące oszczędności, nieruchomości, pojazdów oraz dochodów byłej premier.

Z oświadczenia wynika, że Beata Szydło, urodzona w 1963 roku w Oświęcimiu, zgromadziła znaczące oszczędności w różnych walutach. Na jej kontach znajdują się: 26 969 zł, 196 860 euro i 1691 dolarów. Poza oszczędnościami, Beata Szydło jest również właścicielką nieruchomości. Jak podaje w oświadczeniu majątkowym, w jej posiadaniu znajdują się: dom o powierzchni 246 m kw. o wartości 400 tys. zł i gospodarstwo rolne o powierzchni 1,12 ha. Warto zaznaczyć, że tytuł prawny do obydwu nieruchomości to "współwłasność majątkowa małżeńska", co oznacza, że stanowią one wspólny majątek Beaty Szydło i jej małżonka.

Oświadczenie majątkowe ujawnia również, jakimi pojazdami porusza się była premier. W jej garażu znajdują się: Audi Q3 z 2021 roku o wartości 180 tys. zł i SsangYong Korando, którego wartość oszacowano na 25 tys. zł.

Dochody Beaty Szydło

Najważniejszym źródłem dochodu Beaty Szydło w 2024 roku było wykonywanie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego. Z tego tytułu uzyskała przychód w wysokości 127 tys. euro. Należy jednak pamiętać, że od tej kwoty zapłacony został podatek w wysokości około 27,9 tys. euro. Dodatkowo, Beata Szydło zaznaczyła, że dzięki świadczeniom emerytalnym zarobiła 77 tys. zł.

Istotną informacją zawartą w oświadczeniu majątkowym jest fakt, że Beata Szydło nie posiada żadnych zobowiązań finansowych. Oznacza to, że nie ma żadnych kredytów, pożyczek ani innych długów, co dodatkowo wzmacnia jej stabilność finansową.

