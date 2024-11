Majątek Donalda Trumpa. Rywal Kamali Harris ma miliony dolarów w gotówce

Spis treści

Jaki majątek ma Donald Trump? Dopiero w tym roku wkroczył do pierwszych 500 najbogatszych ludzi

Donald Trump startujący w wyborach prezydenckich w USA w 2024 roku od lat jest znany jako milioner, ale co ciekawe - dopiero w tym roku znalazł się na liście 500 najbogatszych osób na ziemi! Choć w 1982 roku był na liście 400 najbogatszych amerykanów, to wtedy "Forbes" liczył jego majątek wraz z majątkiem ojca, Freda Trumpa. Dopiero na początku marca 2024 roku wartość jego majątku według Bloomberga przekroczyła 4 mld dolarów, co pozwoliło mu znaleźć się na liście najbogatszych na świecie. We wrześniu 2024 roku "Forbes" zaktualizował wycenę majątku Trumpa do 3,9 mld dolarów.

Nieruchomości Donalda Trumpa

Były prezydent USA i kandydat w tegorocznych wyborach posiada również nieruchomości o wartości 1,1 mld dolarów, w czym są m.in. udziały w centrum biznesowym w Nowym Jorku, Trump International Hotel&Tower Chicago, czy Hotel Trump, penthouse w Trump Tower, czy apartamentowiec Trump Park East, cztery domy w Palm Beach na Florydzie i wiele innych mniejszych nieruchomości mieszkalnych. Donald Trump ma również dziesięć pól golfowych w sześciu stanach i dwa ośrodki golfowe w Szkocji i jeden w Irlandii.

Bankructwa Donalda Trumpa

Co ciekawe mimo wielkiego majątku (również odziedziczonego po ojcu - Fredzie Trumpie) w latach 1991-2009 aż cztery razy ogłaszał bankructwa swoich hoteli i kasyn, aby renegocjować zaciągnięte długi. Jednocześnie sam nigdy nie wnosił upadłości konsumenckiej. Według "Forbesa" bankructwa wynikały z zastosowania dźwigni finansowych.

Donald Trump "siedzi na stosie gotówki"

Trump oprócz majątku dysponuje również sporymi zapasami gotówki. W 2023 roku zeznawał, że ma "ponad 400 mln dolarów w gotówce". Raczej nie kłamał, bo jak ustalił "Forbes", amerykański biznesmen ma ok. 413 mln dolarów w gotówce. Dwutygodnik użył wręcz określenia, że "Donald Trump siedzi na stosie gotówki".

Ile Donald Trump zarobi jeśli zostanie prezydentem?

A jeżeli Donald Trump wygra wybory prezydenckie w USA, będzie mógł liczyć na dodatkowe 400 tys. dolarów miesięcznie! Taką pensje dostawał także w trakcie swojej prezydentury w latach 2017-2021.

