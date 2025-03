i Autor: Express Biedrzyckiej Ewa Wrzosek

Oświadczenie majątkowe

Majątek prokurator Ewy Wrzosek. Co zawiera jej ostatnie oświadczenie majątkowe

W ostatnich dniach jest głośno o prokurator Ewie Wrzosek. To ona prowadzi śledztwo w sprawie afery "dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie". To właśnie prokurator Ewa Wrzosek przesłuchiwała Barbarę Skrzypek byłą współpracownicę Jarosława Kaczyńskiego. Kobieta kilka dni po ostatni przesłuchaniu zmarła. Pod adresem znanej prokurator posypały się oskarżenia, a nawet groźby karalne. Pod lupę wzięto jej oświadczenia majątkowe. Co w nim znajdziemy?