Maksymalne ceny paliw [23.06.2026]. Benzyna droższa, diesel tańszy

Wyższe ceny benzyn, tańszy diesel. Ministerstwo Energii podało maksymalne stawki na wtorek

We wtorek kierowcy zapłacą więcej za benzynę, ale mniej za olej napędowy. Maksymalna cena litra benzyny 95 wyniesie 5,98 zł, a benzyny 98 – 6,69 zł. Z kolei diesel potanieje do 6,11 zł za litr. Takie stawki wynikają z obwieszczenia Ministra Energii opublikowanego w poniedziałek.

Porównanie cen z poniedziałkiem

Wtorkowe ceny oznaczają podwyżkę dla obu rodzajów benzyn w stosunku do poniedziałku, gdy litr 95-oktanowej kosztował 5,94 zł, a 98-oktanowej – 6,61 zł. W przypadku oleju napędowego nastąpiła niewielka obniżka z poziomu 6,12 zł. Dla porównania, w pierwszym dniu obowiązywania limitów, 31 marca, ceny były znacznie wyższe: benzyna 95 kosztowała maksymalnie 6,16 zł, benzyna 98 – 6,76 zł, a olej napędowy – 7,60 zł za litr.

Jak ustalane są limity cenowe?

Zgodnie z przepisami, resort energii publikuje obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw w każdy dzień roboczy. Stawki te obowiązują od następnego dnia po ich ogłoszeniu w Monitorze Polskim. Jeśli publikacja następuje przed dniami wolnymi od pracy, cena obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Oznacza to, że kolejne obwieszczenie, opublikowane we wtorek, określi ceny na środę. Cena maksymalna jest wyliczana według formuły uwzględniającej średnią krajową cenę hurtową, akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedawcy w wysokości 30 groszy na litrze oraz podatek VAT. Za sprzedaż powyżej limitu grozi kara do 1 mln zł, a kontrole przeprowadza Krajowa Administracja Skarbowa.

Niższy VAT i ceny maksymalne do końca czerwca

Mechanizm cen maksymalnych jest powiązany z tymczasową obniżką stawek VAT na niektóre paliwa. Obowiązywanie niższych stawek podatku zostało przedłużone na mocy nowelizacji rozporządzenia opublikowanej 12 czerwca. Jednocześnie, jak poinformowało w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów, nie będzie dalszego przedłużenia obniżki akcyzy. Tym samym od 16 do 30 czerwca działają równolegle dwa mechanizmy: obniżona z 23 do 8 proc. stawka VAT oraz codzienne limity cenowe. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne będą obowiązywać tak długo, jak długo utrzymana zostanie obniżka podatku VAT.