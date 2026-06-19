Maksymalne ceny paliw. Ile kierowcy zapłacą za tankowanie w weekend i w poniedziałek?

Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie, w którym wyznaczono maksymalne ceny paliw. Będą one obowiązywały na stacjach benzynowych od soboty do poniedziałku. Kierowcy nie kryją zaskoczenia nowymi cenami zarówno benzyny, jak i oleju napędowego przy dystrybutorach.

I tak od soboty do poniedziałku litr benzyny Pb95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny Pb98 - 6,61 zł, a oleju napędowego (ON) - 6,12 zł.

Artykuł jest uzupełniany na bieżąco.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]