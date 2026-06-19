Maksymalne ceny paliw. Ile kierowcy zapłacą za tankowanie w weekend i w poniedziałek?

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-06-19 11:53

Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie, w którym wyznaczono maksymalne ceny paliw. Będą one obowiązywały na stacjach benzynowych od soboty do poniedziałku. Kierowcy nie kryją zaskoczenia nowymi cenami zarówno benzyny, jak i oleju napędowego przy dystrybutorach.

Stacja paliw Orlen z widocznymi cenami benzyny 95 (6.16), 98 (6.89) i oleju napędowego (6.29, 6.49) po deszczu, przy drodze z samochodami i infrastrukturą miejską. Kierowcy sprawdzą maksymalne ceny paliw na weekend w Super Biznes.
Autor: Kudelski Marek / Super Express Stacja paliw Orlen z widocznymi cenami benzyny 95 (6.16), 98 (6.89) i oleju napędowego (6.29, 6.49) po deszczu, przy drodze z samochodami i infrastrukturą miejską. Kierowcy sprawdzą maksymalne ceny paliw na weekend w Super Biznes.

Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie, w którym wyznaczono maksymalne ceny paliw. Będą one obowiązywały na stacjach benzynowych od soboty do poniedziałku. Kierowcy nie kryją zaskoczenia nowymi cenami zarówno benzyny, jak i oleju napędowego przy dystrybutorach. 

I tak od soboty do poniedziałku litr benzyny Pb95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny Pb98 - 6,61 zł, a oleju napędowego (ON) - 6,12 zł.

Artykuł jest uzupełniany na bieżąco.

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