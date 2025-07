Mały ZUS Plus to obecnie jedna z najważniejszych ulg dla małych firm, pozwalająca na obniżenie składek ZUS w zależności od rzeczywistego dochodu przedsiębiorcy. Limit przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez cały rok kalendarzowy nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł, co według ministerstwa stało się nieadekwatne w obecnych realiach gospodarczych.

Waloryzacja limitu i elastyczność dostępu

Minister Majewska postuluje wprowadzenie mechanizmu corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. To oznacza, że limit będzie automatycznie dostosowywany do inflacji, eliminując konieczność częstych nowelizacji ustaw.

Równie istotną zmianą ma być możliwość przystąpienia do Małego ZUS Plus w dowolnym momencie roku kalendarzowego, a nie tylko na początku. Agnieszka Majewska postuluje zmianę przepisu umożliwiającego zgłaszanie zamiaru korzystania z Małego ZUS Plus w sposób pozwalający na realne dokonanie tego w dowolnym momencie roku kalendarzowego. Dotychczas przedsiębiorcy mogli skorzystać z tej preferencji wyłącznie od stycznia.

Ulgi dla przedsiębiorców emerytów

Wśród propozycji znalazło się również zwolnienie z obowiązku opłacania składki rentowej dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Minister Majewska występuje o zniesienie obowiązku uiszczania przez takie osoby składki rentowej, gdyż nabywając prawo do emerytury przedsiębiorca tym samym nie będzie mógł skorzystać z świadczeń rentowych.

Mały ZUS od dochodu w 2025 – przepisy w praktyce

W 2025 roku Mały ZUS Plus nadal obowiązuje według obecnych zasad, choć wysokość składek wzrosła wraz z inflacją. Składka społeczna w przedziale: od 408,60 zł do 1773,96 zł (w zależności od dochodu w 2024 r.). Podstawę składek oblicza się według wzoru uwzględniającego rzeczywisty dochód przedsiębiorcy z poprzedniego roku.

Podstawa składki nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (od 1 stycznia w 2025 roku to 1399,80 zł) i nie może przekraczać kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok (w 2025 roku to 5203,80 zł).

Kto może skorzystać z ulgi w 2025 roku

Z Małego ZUS Plus może skorzystać przedsiębiorca, który spełnia kilka podstawowych warunków. Przedsiębiorca, który w 2024 roku z tytułu prowadzonej działalności uzyskał przychód nie wyższy niż 120 tys. zł i jednocześnie prowadził tę działalność przez co najmniej 60 dni, może skorzystać z ulgi w 2025 roku.

Ważne ograniczenia dotyczą osób, które nie mogą korzystać z preferencji. Z ulgi nie skorzysta m.in.:

przedsiębiorca uprawniony do opłacania preferencyjnych składek ZUS,

prowadzący działalność gospodarczą w poprzednim roku krócej niż 60 dni kalendarzowych,

wykonujący działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy.

Ograniczenia czasowe i przyszłość ulgi

Niższe składki na ubezpieczenie społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS Plus w 2023 roku, mogli skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi w składkach, co oznacza możliwość korzystania łącznie przez 48 miesięcy.

Porównanie z innymi formami ubezpieczenia

Dla porównania, pełne składki ZUS w 2025 roku wynoszą 1773,96 zł miesięcznie (bez składki zdrowotnej), podczas gdy przy Małym ZUS Plus składki mogą być znacznie niższe, w zależności od dochodu. Preferencyjne składki (mały ZUS) wynoszą 30 proc. z 4666 zł, czyli 1399,80 zł jako podstawa wymiaru.

Składka zdrowotna pozostaje bez zmian

Należy pamiętać, że ulga nie obejmuje składki zdrowotnej – ta liczona jest na ogólnych zasadach. Składka zdrowotna jest obliczana osobno, w zależności od formy opodatkowania i wysokości osiąganych dochodów.

Perspektywy zmian

Propozycje Agnieszki Majewskiej wpisują się w szerszy plan deregulacji gospodarki i uproszczenia obowiązków przedsiębiorców. Proponowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności korzystnie wpłyną na przejrzystość przepisów prawa, ujednolicenie ich wykładni, uproszczenie obowiązków administracyjnych oraz wysokość kosztów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Rzeczniczka MŚP zwraca również uwagę na konieczność poprawy edukacji przedsiębiorców. W związku z zaniechaniem projektu Centralnej Informacji Emerytalnej, proponuje nałożenie na ZUS obowiązku corocznego informowania ubezpieczonych o stanie konta i prognozowanej wysokości świadczeń.

Najważniejsze informacje dla Ciebie:

Limit przychodów może wzrosnąć do 170 tys. zł z obecnych 120 tys. zł z coroczną waloryzacją

Możliwość wejścia do ulgi w trakcie roku zamiast tylko od stycznia

Składki w 2025 roku wynoszą od 408,60 zł do 1773,96 zł w zależności od dochodu z 2024 roku

Zwolnienie emerytów z składki rentowej może zostać wprowadzone w ramach pakietu zmian

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.