Wysokie kary dla pijanych rowerzystów

Zgodnie z taryfikatorem, który obowiązuje od 2022 roku, za jazdę rowerem w stanie po użyciu alkoholu, czyli na poziomie od 0,2 do 0,5 promila grozi mandat w wysokości 1 tys. zł, natomiast, gdy rowerzysta jest nietrzeźwy, czyli poziom alkoholu w jego organizmie jest większy niż 0,5 prom., wysokość mandatu wzrasta do 2,5 tys. zł. Niezależnie od stężenia, za jazdę rowerem po użyciu możemy stracić prawo jazdy. W sytuacji, w której policjant uzna, że rowerzysta stworzył realne zagrożenie w ruchu drogowym, może skierować wniosek o ukaranie do sądu, a to grozi grzywną w wysokości nawet 30 tys. złotych lub zakazem prowadzenia pojazdów.

Mandaty dla rowerzystów za nieprzestrzeganie znaków drogowych

Rowerzyści są - tak samo jak kierowcy, karani również za niestosowanie się do nakazów zatrzymania i wjeżdżanie na przejazdy kolejowe bez zachowania szczególnej ostrożności mandatem w wysokości 2000 zł. W przypadku spowodowania kolizji można dostać mandat 1500 zł. Pamiętajmy, że tak w przypadku osób za kółkiem, w przypadku rowerzystów przewinienia się sumują, co w sytuacji naruszenia kilku przepisów może skończyć się na pokaźnej kwocie.

Prawidłowe wyposażenie roweru

Rower musi posiadać:

* co najmniej jeden efektywnie działający hamulec;

* dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy;

* co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu o kształcie innym niż trójkąt, a także jedno światło pozycyjne w tym samym kolorze;

* co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu;

* kierunkowskazy – w sytuacji gdy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.

Mandat za braki w wyposażeniu roweru to kwota od 20 do 3000 zł.

Mandat za jazdę po chodniku

Mandat za zbyt szybką jazdę po chodniku wynosi 300 zł. Karą grożą też następujące przewinienia:

* naruszenie przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych -200 zł.

* nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych - 100 zł.

* naruszenie obowiązku nieutrudnienia ruchu pieszemu - 300 zł.

Kiedy można legalnie jeździć po chodniku?

Rowerzysta może jeździć po chodniku, gdy opiekuje się osobą w wieku do 10 lat również kierującą rowerem, gdy nie ma ścieżki dla rowerów, szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry, a do tego na drodze, przy której znajduje się chodnik, auta mogą jechać szybciej niż 50 km/h lub gdy jazda ulicą z uwagi na warunki pogodowe mogłaby okazać się zagrażająca bezpieczeństwu.

Za co jeszcze rowerzysta może dostać mandat?

* naruszanie obowiązku poruszania się po poboczu - 100 zł,

* naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić -100 zł,

* nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu -100 zł,

* nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku -100 zł,

* naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku - 50 zł,

* naruszenie przez kierującego rowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach - 50 zł.

