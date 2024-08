Mapa fotoradarów w Polsce. Gdzie można sprawdzić ich lokalizację?

Funkcjonowanie fotoradarów w Polsce

Fotoradary w Polsce często ustawiane są w rejonach, w których w przeszłości występowała duża liczba wypadków lub wykroczeń. O funkcjonowaniu takiego systemu w danym miejscu musi jednak informować specjalny znak np. D-51 – automatyczna kontrola prędkości.

Choć fotoradary zazwyczaj nie rejestrują przekroczenia prędkości o kilka kilometrów na godzinę ze względu na pewien margines tolerancji, lepiej jest przestrzegać przepisów, ponieważ nie ma pewności, czy urządzenie nie uwzględni niewielkiego błędu kierowcy.

Rodzaje fotoradarów stacjonarnych

Nie wszystkie fotoradary działają w taki sam sposób. Od wykorzystywanej technologii zależy m.in. zasięg działania urządzenia, a także rodzaj przewinienia, jakie rejestruje. Obecnie na polskich i zagranicznych drogach można spotkać urządzenia wykorzystujące technologię radarową bądź laserową. Istnieją też kamery rejestrujące przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Czasem spotkać można również nowoczesne fotoradary, rejestrujące złamanie zakazu wyprzedzania czy niezapięte pasy.

Ponadto coraz częściej stosowany jest odcinkowy pomiary prędkości. Jak działa? W Polsce zwykle są to dwa fotoradary ustawione na wybranym fragmencie trasy. Jeden dokonuje pomiaru przy wjeździe w strefę kontrolowaną, a drugi przy wyjeździe z niej. Po czasie, w jakim auto pokonało określony odcinek obliczona zostaje prędkość, z jaką się poruszało. W części krajów, np. w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Austrii fotoradary rozstawione są na całych trasach i poprzez sygnalizatory mogą wpływać na ograniczenie prędkości na danej drodze.

Aktualna mapa fotoradarów

Dla osób planujących swoją podróż i chcących dowiedzieć się, gdzie są nowe fotoradary, świetnym rozwiązaniem jest skorzystanie z jednej z map fotoradarów. Dostępne są one w internecie, np. pod adresem https://www.oponeo.pl/mapa-fotoradarow. Można na niej ustawić trasę planowanej podróży i sprawdzić, w których miejscach funkcjonuje automatyczna kontrola prędkości, a także jaki rodzaj urządzenia znajduje się w danej lokalizacji. Znacznie ułatwia to planowanie trasy. Warto skorzystać z tego narzędzia zwłaszcza przed zagranicznym wyjazdem. Mimo że koszty mandatów w Polsce znacznie wzrosły, to za granicą bywają one jeszcze wyższe, na co wpływ ma również obowiązywanie w danej lokacji innej waluty, np. euro. Przede wszystkim należy jednak zawsze pamiętać, aby jechać z przepisową prędkością – wówczas kierowca nie musi obawiać się żadnego mandatu, a przede wszystkim znacznie zmniejsza się ryzyko wypadku.