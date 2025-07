Spis treści

Skromny majątek ministra

Marcin Kierwiński w swoim oświadczeniu wymienił cztery główne składniki majątku. Najważniejszym z nich jest dom o powierzchni 211,93 m kw. będący jego własnością. Drugim elementem jest mieszkanie własnościowe o powierzchni 35 m kw. - współwłasność małżeńska. Dodatkowo minister posiada 1/4 udziału w mieszkaniu wraz ze stanowiskiem garażowym. Całkowita powierzchnia tego mieszkania wynosi 53 m², a wartość udziału ministra szacowana jest na około 90 tysięcy złotych. Tytuł prawny to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które minister nabył po matce na skutek przeprowadzonego postępowania spadkowego.

Wśród innych nieruchomości Kierwiński wymienił działkę rekreacyjną z domkiem rekreacyjnym o powierzchni zabudowy 35 m kw. oraz dwie działki ewidencyjne ogrodzone razem z udziałem w gruntowej drodze dojazdowej o łącznej powierzchni około 2400 m kw.

Siedmioletni samochód

Minister posiada również samochód Ford S-Max z 2018 roku, który nabył w lipcu tego samego roku. Pojazd został zakupiony na kredyt, który został spłacony w lipcu 2022 roku. To relatywnie nowy samochód, który w momencie składania oświadczenia miał około 7 lat. Minister zgodnie z wymogami prawnymi podał, że wartość pojazdu przekracza 10 tysięcy złotych, jednak dokładnej kwoty nie ujawnił.

Zobowiązania finansowe

Nowy minister spraw wewnętrznych i administracji nie ukrywa swoich zobowiązań finansowych. W oświadczeniu podaje kredyt mieszkaniowy na zakup domu o wartości 750 tysięcy złotych na okres 276 miesięcy, zawarty w listopadzie 2024 roku z PKO BP.

Kierwiński nie wymienia w oświadczeniu żadnych środków pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej ani obcej, a także nie posiada papierów wartościowych.

Dochody z funkcji publicznych

W sekcji dotyczącej dochodów minister podaje kilka źródeł wpływów z ostatniego roku. Marcin Kierwiński zarobił w sumie około 343 715 złotych w ostatnim roku podatkowym Największy dochód pochodził z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie były koordynator działań związanych z odbudową obszarów dotkniętych powodzią otrzymał 141 149,94 zł przychodu oraz 142 899,94 zł dochodu. Z Parlamentu Europejskiego jego dochód wyniósł 27 tysięcy euro brutto, a z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 63 970 zł przychodu i 64 720,05 zł dochodu. Natomiast z tytułu dieta parlamentarnych z Kancelarii Sejmu – 19 995,31 zł.

Ścieżka zawodowa i obecne obowiązki

Marcin Kierwiński, urodzony 22 sierpnia 1976 roku w Warszawie, to doświadczony polityk i samorządowiec. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Inżynierii Produkcji, rozpoczynał karierę zawodową w PZL Warszawa-Okęcie, gdzie pracował w latach 2000-2007.

Jego kariera polityczna nabrała tempa w 2006 roku, kiedy został wybrany do Rady m. st. Warszawy. Następnie pełnił różne funkcje w biznesie i samorządzie, w tym wicemarszałka województwa mazowieckiego od 2010 roku. Od 2011 roku sprawuje mandat poselski, a w 2015 roku objął stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

13 grudnia 2023 roku został powołany na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Choć w maju 2024 roku uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego, złożył go we wrześniu, aby ponownie wejść w skład Rady Ministrów. Obecnie, oprócz pełnienia funkcji ministerialnej, Kierwiński koordynuje działania dotyczące odbudowy obszarów dotkniętych powodzią, co stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla polskiego rządu w ostatnim czasie.

Oświadczenie majątkowe Marcina Kierwińskiego pokazuje typowy profil finansowy polskiego polityka klasy średniej – z umiarkowanymi dochodami z funkcji publicznych i standardowymi zobowiązaniami kredytowymi związanymi z zakupem nieruchomości mieszkaniowej.

