MediaMarkt i Kaufland wycofują ze sprzedaży powerbanki imoshion MagSafe 10 000 mAh .

. Urządzenia stwarzają ryzyko pożaru z powodu możliwego przegrzania akumulatora.

Akcja dotyczy konkretnych partii produktu, sprzedawanych od lipca 2024 do czerwca 2026 roku.

Producent, firma Ploonk B.V., apeluje o natychmiastowe zaprzestanie używania wadliwych modeli.

Sieci handlowe opublikowały komunikat dla klientów. Chodzi o popularne, bezprzewodowe powerbanki, które mogły trafić do wielu domów w całej Polsce. Jeśli kupiłeś ostatnio taki gadżet, koniecznie sprawdź, czy nie jest to wadliwy model, bo jego używanie może być po prostu niebezpieczne.

Problem dotyczy powerbanków imoshion MagSafe o pojemności 10 000 mAh. Jak informuje producent, firma Ploonk B.V., w urządzeniach tych wykryto poważną wadę. Akumulator może się niebezpiecznie przegrzewać, zwłaszcza podczas ładowania. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić nawet do zapalenia się urządzenia.

Komunikat w sprawie wycofania powerbanków dotyczy urządzeń sprzedawanych w bardzo długim okresie, bo od lipca 2024 roku aż do czerwca 2026 roku. Warto podkreślić, że choć ostrzeżenie nagłośniły sieci MediaMarkt i Kaufland, to te niebezpieczne powerbanki były dostępne również w wielu innych miejscach, głównie w sklepach internetowych.

Jak rozpoznać niebezpieczny powerbank? Sprawdź te numery

Producent, firma Ploonk B.V., precyzyjnie określił, które modele stwarzają zagrożenie. Problem dotyczy powerbanków imoshion MagSafe o numerze partii 2024-06-0004 lub 2024-09-0007, który znajduje się na tylnej części urządzenia. Jeżeli numery się zgadzają, masz do czynienia z wadliwym egzemplarzem.

Produkt : Powerbank imoshion MagSafe 10 000 mAh (bezprzewodowy)

: Powerbank imoshion MagSafe 10 000 mAh (bezprzewodowy) Marka : imoshion

: imoshion Numer modelu : IM-PB-0007

: IM-PB-0007 Wadliwe partie : 2024-06-0004 oraz 2024-09-0007

: 2024-06-0004 oraz 2024-09-0007 Kolory : biały, czarny, niebieski, fioletowy, różowy, pomarańczowy (apricot crush), intensywny róż (hot pink), kobaltowy, zielony (petrol)

: biały, czarny, niebieski, fioletowy, różowy, pomarańczowy (apricot crush), intensywny róż (hot pink), kobaltowy, zielony (petrol) Kody EAN: 8720922101068, 8720922101075, 8720922183033, 8720922183064, 8720922183071, 8721064033798, 8721064033804, 8721064033811, 8721064033828

Jeśli identyfikatory twojego urządzenia pokrywają się z powyższymi, przechodzimy do najważniejszego pytania.

Co zrobić z wadliwym powerbankiem? Producent wyjaśnia

Jeśli po sprawdzeniu numerów okazało się, że masz w domu wadliwy model, najważniejsze jest jedno: natychmiast przestań go używać. Firma Ploonk B.V. apeluje, by pod żadnym pozorem nie podłączać go więcej do ładowania ani nie zasilać nim żadnych urządzeń. To podstawowy krok, by uniknąć ryzyka.

Szczególną czujność należy zachować, gdy zauważysz niepokojące objawy. Jeśli powerbank jest spuchnięty, nienaturalnie gorący, uszkodzony mechanicznie lub, co gorsza, wydobywa się z niego dym, sytuacja jest bardzo poważna. Takie symptomy świadczą o krytycznym uszkodzeniu wewnętrznego ogniwa litowo-jonowego i bezpośrednim zagrożeniu pożarem.

Co dalej? Pamiętaj, że tych niebezpiecznych powerbanków pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Uszkodzone akumulatory to odpady niebezpieczne. Należy je oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w swojej gminie lub zanieść do specjalnego pojemnika na zużyte baterie i akumulatory, które często znajdują się w marketach z elektroniką.

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