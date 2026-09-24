Co to jest Dolnośląski Pakt dla Energii i kto go podpisał?

Dlaczego pakt jest kluczowy dla przemysłu i nowych inwestycji?

Jaka jest rola nauki i państwowych spółek w transformacji regionu?

Dolnośląski Pakt dla Energii: Co zakłada i kto go podpisał?

Kluczowe postacie dla polskiej gospodarki i nauki spotkały się w Bielanach Wrocławskich, by złożyć podpisy pod ważnym dokumentem. Podczas Energy Summit Dolnośląskiego Szczytu Energetycznego podpisano Dolnośląski Pakt dla Energii, Przemysłu i Globalnych Inwestycji, który ma wyznaczyć strategiczny kierunek dla całego regionu. Wśród sygnatariuszy znaleźli się przedstawiciele rządu Donalda Tuska, największych spółek Skarbu Państwa, świata nauki oraz przemysłu.

Dokument nie jest zbiorem twardych nakazów, a raczej drogowskazem. Ma pokazywać, w którą stronę powinny zmierzać zmiany w energetyce na Dolnym Śląsku. Jak wyjaśnił wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros, pakt jest fundamentem, na którym powstanie szczegółowa mapa drogowa dla transformacji regionu.

To jest dla nas taki kierunek, taki drogowskaz, który nas prowadzi według pewnego planu. Oczywiście on wymaga przedstawienia konkretnej mapy drogowej, jak ten Dolny Śląsk będzie się zmieniał, ale co do zasady potrzebujemy wszystkich sygnatariuszy z różnych środowisk – powiedział wiceminister rozwoju i technologii.

Dolnośląska inicjatywa ma zjednoczyć wysiłki polityków, samorządowców, firm energetycznych i odbiorców energii wokół jednego celu. Zdaniem sygnatariuszy, nowa umowa jest kluczowa, by skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną Dolnego Śląska i zaspokoić rosnące potrzeby.

Dlaczego Dolny Śląsk tak bardzo potrzebuje stabilnej energii?

Odpowiedź jest prosta: przemysł. Region od lat przyciąga globalne koncerny, a apetyt na energię elektryczną rośnie w zawrotnym tempie. Jak zauważył wiceminister Jaros, już teraz działają tu ogromne zakłady, jak choćby fabryka LG pod Wrocławiem, a w planach są kolejne, jeszcze większe inwestycje. Jedną z nich jest gigantyczny tajwański park technologiczny, który ma powstać nieopodal Miękini.

Bez gwarancji stabilnych i przewidywalnych dostaw prądu, takie projekty mogłyby stanąć pod znakiem zapytania. Michał Jaros ostrzegł, że bez odpowiednich działań regionowi może grozić blackout.

Nie chcemy, żeby ta energia doszła w pewnym momencie do różnego rodzaju blackoutu, tak jak to ma miejsce w różnych częściach świata. Ta energia będzie potrzebna w różnych procesach - zarówno technologicznych, jak i produkcyjnych, które my znamy, a także tych, których jeszcze tu w Polsce i na Dolnym Śląsku nie ma – zaznaczył.

Szczególnie prądożerne będą nowe technologie, takie jak centra danych i systemy oparte na sztucznej inteligencji (AI). To właśnie one mają w przyszłości sterować autonomicznymi samochodami, tramwajami czy robotami przemysłowymi. Zapotrzebowanie na moc obliczeniową, a co za tym idzie – na energię, będzie więc tylko rosło. Dolnośląski Pakt dla Energii ma być odpowiedzią na te wyzwania i zapewnić, że prądu nie zabraknie dla nikogo.

Jaka jest rola nauki i państwowych spółek?

Transformacja energetyczna to nie jest zadanie dla jednego człowieka ani jednej firmy. To skomplikowany proces, który wymaga połączenia sił. Na ten aspekt zwrócił uwagę rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Arkadiusz Wójs. Uczelnia, jako jeden z sygnatariuszy paktu, wnosi do projektu kluczową wiedzę i zaplecze badawcze.

To są rzeczy wymagające współpracy naukowców, czy w ogóle intelektów z bardzo wielu obszarów. To nie jest jakaś pojedyncza technologia, pojedyncze rozwiązanie czy pojedyncza dyscyplina nauki – stwierdził rektor Politechniki Wrocławskiej.

Z drugiej strony stoją państwowi giganci, którzy już teraz zarządzają infrastrukturą energetyczną. Prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Jacek Kaczorowski, zapewnił, że proces transformacji w jego spółce jest już mocno zaawansowany. Podkreślił, że celem jest nie tylko zmiana, ale też utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez mądre wykorzystanie posiadanych zasobów, wskazując na złoża w Bełchatowie i Turowie.

Misją szczytu i samego paktu jest wypracowanie wspólnych rozwiązań strategicznych, które przyspieszą transformację energetyczną Dolnego Śląska i zapewnią regionowi stabilny, bezpieczny i konkurencyjny dostęp do energii.

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