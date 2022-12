Mariusz Walter nie żyje. Pozostawił po sobie wielki dobytek

Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Mariusz Walter nie żyje

Mariusz Walter, znany biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków, żył 85 lat. Zasłynął jako twórca jednej z pierwszych w Polsce prywatnych stacji telewizyjnych TVN. Mariusz Walter z Janem Wejchertem stworzyli w 1984 r. firmę ITI, czyli International Trade and Investments. Pod rządami Mariusza Waltera Grupa ITI stała się prawdziwym imperium medialnym. 13 października 1997 r. o godz. 19.00 po raz pierwszy widzowie w całym kraju obejrzeli wydanie programu "Fakty" w nowej telewizji TVN. Stacja przynosiła ogromne zyski. Mariusz Walter został jednym z najbogatszych Polaków. Na listach najbogatszych zajmował różne miejsca. Na przykład w 2004 r. tygodnik "Wprost" umieścił go na liście 100 najbogatszych Polaków na 34. miejscu z majątkiem ocenianym na 450 mln zł. A w 2019 roku "Forbes" majątek Mariusza Waltera oszacował na 495 mln zł, co dało ostatnie, setne miejsce w rankingu najbogatszych Polaków.

Ale zanim Mariusz Walter stał się milionerem był niczym kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Najpierw Mariusz Walter pracował w Telewizji Polskiej, gdzie przygotował prawie 60 filmów dokumentalnych i ponad 300 programów telewizyjnych. Był także twórcą słynnego "Studia 2". Odszedł z TVP w 1982 r. i przez pewien czas był wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim. Później był producentem... chipsów. Walter zajmowali się także m.in. importem magnetowidów, produkcją sztucznych futer, a także realizacją nagrań z imprez okolicznościowych.

Walter stał na czele TVN do 2001 r. Na stanowisku zastąpił go jego syn, Piotr. W 2012 r. Mariusz Walter przestał zasiadać w zarządzie ITI i wycofał się z życia publicznego.

Mariusz Walter zmarł 13 grudnia 2022 roku.

