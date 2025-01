Masowa likwidacja na kolei w Polsce! Wyłączą z użytku 141 pociągów

Kolej w Polsce

Przyszłość kolei w Polsce stoi pod znakiem zapytania. Przed branżą wiele wyzwań, które pochłoną sporo pieniędzy. Tabor wymaga sporych zmian. W szczególnej sytuacji znajdują się koleje regionalne. Jak informuje PAP: "Zgodnie z przewidywaniami, do 2030 r. wystąpi konieczność wyłączenia 141 pojazdów starszego typu należącego do Polregio (42 proc. obecnego ilostanu), które nie będą już spełniały minimalnych wymagań technicznych oraz związanych z komfortem pasażerów" - podano w prezentacji. Dodano, że do Polregio należy obecnie 337 pojazdów, a średni wiek jednostki to 41 lat. Okazuje się, że większość - 216 pojazdów, czyli 64 proc. stanu, to tabor starej generacji, 26 pojazdów stanowiących 8 proc. floty to tabor nowoczesny, a zmodernizowane stanowią 28 proc. (95 pojazdów).

Zatem trzeba kupić więcej nowych pociągów. Aby to było możliwe trzeba skorzystać z unijnych programów takich jak Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, Fundusz Modernizacyjny, czy Społeczny Fundusz Klimatyczny.

Polacy wybierają podróż pociągiem

Co ciekawe, podróżni coraz częściej decydują się na jazdę pociągami. W 2024 roku Polregio przewiozło niemal 101 mln pasażerów. To o ponad 3 mln osób więcej niż rok wcześniej. Ostatni raz tak wysoki wynik spółka osiągnęła ponad 10 lat temu. Najlepszy wynik przewozowy w 2024 roku Polregio odnotowało w październiku. Pociągi przewoźnika wybrało wtedy aż 9,2 mln osób. To średnio niemal 300 tys. pasażerów przewiezionych każdego dnia miesiąca. Najwięcej podróżnych korzystało z usług spółki w województwach: pomorskim, wielkopolskim i małopolskim.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami są samorządy wojewódzkie. Polregio przewiozło w 2023 r. 97,3 mln pasażerów.

Autor: