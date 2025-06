Masz bezterminowe prawo jazdy? Będziesz musiał zapłacić za wymianę!

Kierowcy, uwaga! Bezterminowe prawa jazdy przejdą do historii. Od 19 stycznia 2028 roku, około 15 milionów Polaków będzie musiało wymienić swoje dokumenty. Koszt wymiany to obecnie ok. 100 zł ale Ministerstwo Infrastruktury zapowiada możliwe podwyżki opłat. Sprawdź, kiedy dokładnie musisz złożyć wniosek i co zrobić, aby uniknąć problemów.

i Autor: Archiwum serwisu Nowe przepisy dla kierowców bezlitosne. Ci kierowcy mogą bezpowrotnie stracić prawo jazdy