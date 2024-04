Masz dom jednorodzinny? Sprawdzą, czy zapłaciłeś 800 zł

Świadectwo energetyczne w Polsce

Kto musi mieć świadectwo energetyczne dotyczące danego budynku? Świadectwo energetyczne mają nieruchomości mieszkalne, które zostają wystawione na sprzedaż lub do wynajęcia, a także budynki wybudowane po 2009 roku. po 2009 roku budynek. Na mocy przepisów wprowadzających świadectwo energetyczne odbywają się także kontrole systemu ogrzewania w nieruchomościach.

Niestety, choć świadectwo energetyczne jest obowiązkowe w pewnych warunkach, to nie jest ono wydawane bezpłatnie. Koszt wydania takiego dokumentu waha się od ok. 500 do 800 zł. Do wydania dokumentu niezbędny jest operat energetyczny, do którego uprawnione są osoby posiadające kwalifikacje budowlane w myśl art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego lub firmy wyspecjalizowane w audytach. Za brak świadectwa energetycznego grozi kara grzywy nawet do 5 tys. zł.

Świadectwa energetyczne. U kogo kontrole?

Jak często mogą odbywać się kontrole systemów ogrzewania w ramach kontroli świadectwa energetycznego? Tutaj ustawodawca wymienia kilka terminów:

kontrola raz na 2 lata - kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

kontrola raz na 3 lata - źródła ciepła niewymienione w zestawieniu, dostępne części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW,

kontrola raz na 4 lata - kotły ogrzewane gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

kontrola raz na 5 lat - kotły o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW.

W związku z tym, że świadectwa energetyczne weszły w życie w kwietniu 2023 roku, to tak naprawdę kontroli mogą już niebawem spodziewać się osoby, które mają kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW.

