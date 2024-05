Największe centra handlowe w Polsce – jak wygląda pierwsza dziesiątka zestawienia?

Manufaktura – Łódź

Westfield Arkadia – Warszawa

Magnolia Park – Wrocław

Posnania – Poznań

Bonarka – Kraków

Silesia – Katowice

Wola Park – Warszawa

Felicity – Lublin

Galeria Młociny – Warszawa

Galeria Echo – Kielce

Hala na Marywilskiej zostanie odbudowana

Zarząd Mirbudu zdecydował o odbudowie centrum handlowego Marywilska 44 - poinformowała spółka w komunikacie. Majątek Marywilska 44 Sp. z o.o. jest ubezpieczony.

Marywilska 44 była największym centrum handlowym w Warszawie, które specjalizowało się w handlu hurtowym i detalicznym. Właścicielem hali jest spółka giełdowa Mirbud.

"Zarząd spółki podjął decyzje o odbudowie hal handlowych Centrum Handlowego MARYWILSKA 44" - poinformowała spółka w komunikacie.

Wskazano, że wszelkie okoliczności zdarzenia są badane przez odpowiednie organy, a o wynikach ich postępowania oraz o szacowanym wpływie zdarzenia na wyniki finansowe Mirbud poinformuje w kolejnych raportach.

"Przychody i wynik działalności Marywilska 44 Sp. z o.o. nie mają znaczącego wpływu na bieżącą działalność Grupy Kapitałowej MIRBUD" - zaznaczono.

Tymczasowa pomoc dla przedsiębiorców – prezydent Warszawy obiecał miejsca na targowiskach

- Nie wydarzy się to w ciągu kilku godzin, ale mamy takie miejsca, jest ich ponad sto. W porównaniu z liczbą przedsiębiorców, którzy mogliby być zainteresowani, to nie jest duża liczba, ale będziemy na ten temat rozmawiali ze spółką Kupiec Warszawski po to, by ustalić podstawowe fakty i to, w jaki sposób moglibyśmy ewentualnie pomóc – zadeklarował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

