Pożar hali na Marywilskiej – jakie możliwości wsparcia dla zatrudnionych, którzy stracili pracę?

- Na czas przestoju można powierzyć pracownikom inną pracę. Jeżeli jednak jej nie ma, to pozostaje mu wypłata wynagrodzenia przestojowego tak długo, jak trwa niemożność wykonywania obowiązków służbowych – podkreśla cytowany przez Rzeczpospolitą Marcin Frąckowiak, rada pracy w kancelarii Sadowski i Wspólnicy.

W podobnym tonie wypowiada się cytowana w tej samej publikacji Konfederacja Lewiatan.

"Prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan sugeruje, że w pomoc setkom poszkodowanych podmiotów można zaangażować m.in. środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (…) FGŚP jest państwowym funduszem celowym. Zasilany jest składkami odprowadzanymi przez przedsiębiorców. Są one uiszczane za osoby zatrudnione, które są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Pieniędzmi znajdującymi się na koncie tego funduszu dysponuje minister właściwy do spraw pracy".

Przedsiębiorcy poszkodowani w pożarze hali na Marywilskiej otrzymają wsparcie ze środków o specjalnym charakterze?

Jak mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, aktualnie "analizowane są kwestie wsparcia dla przedsiębiorców (...)To mogą być tylko i wyłącznie środki o charakterze specjalnym, dlatego że nie ma dedykowanego programu dla wsparcia przedsiębiorców" - powiedział. Wyjaśnił, że "nie wchodzą w grę zapomogi klęskowe, ponieważ pożar nie dotyczył osób prywatnych".

Tymczasowe rozwiązanie dla poszkodowanych w pożarze na Marywilskiej – dodatkowe miejsca na targowiskach

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że zapadła decyzja, by szukać poszkodowanym dodatkowych miejsc na targowiskach miejskich. "Nie wydarzy się to w ciągu kilku godzin, ale mamy takie miejsca, jest ich ponad sto. W porównaniu z liczbą przedsiębiorców, którzy mogliby być zainteresowani, to nie jest duża liczba, ale będziemy na ten temat rozmawiali ze spółką Kupiec Warszawski po to, by ustalić podstawowe fakty i to, w jaki sposób moglibyśmy ewentualnie pomóc" - powiedział. Dodał, że rozmowy będą też dotyczyły warunków dzierżawy.

Doniesienia medialne, podawane m.in. przez wyborcza.biz, ujawniają pesymistyczną konkluzję w kwestii prywatnych polis – wielu najemców na Marywilskiej nie było ubezpieczonych od pożaru, liczyli na automatyczny system gaszenia. Niektórzy wykupili pakiet na najniższą możliwą kwotę. Obecnie pozostaje liczyć na wsparcie ze Skarbu Państwa.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.