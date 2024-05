i Autor: Shutterstock

Zarobki

Podwyżki płac w 2024 będą rekordowe, ile wyniesie średnia krajowa na koniec 2024 roku brutto, ile na rękę

Średnia krajowa oraz wynagrodzenie minimalne od kilku lat systematycznie rosną. Optymistyczne wyniki w kwestii zarobków są odzwierciedleniem rozwijającej się gospodarki. Polska nie zalicza się już do grona najuboższych państw UE. Rząd opublikował Wieloletni Plan Finansowy na lata 2024–2027. To podstawa do prognoz w kwestii wzrostu wynagrodzeń.