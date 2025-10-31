Inflacja w październiku 2025 roku wyniosła 2,8% w ujęciu rocznym, a ceny wzrosły o 0,1% w stosunku do września.

Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 3,4% rocznie, natomiast nośniki energii o 2,6%.

Ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 1,8% rocznie, ale wzrosły o 1,0% miesiąc do miesiąca.

Od 2026 roku GUS zmieni metodologię liczenia wskaźnika CPI na zgodną z międzynarodową klasyfikacją COICOP 2018

Ile wynosi inflacja w Polsce w październiku?

Zgodnie z szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wskaźnik inflacji w Polsce w październiku 2025 roku wyniósł 2,8 proc. w ujęciu rocznym. Oznacza to, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych były średnio o 2,8 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu 2024 roku. W porównaniu do września bieżącego roku odnotowano niewielki wzrost cen na poziomie 0,1 proc.

Główny Urząd Statystyczny podkreśla, że opublikowane informacje stanowią wstępne oszacowanie, które pozwala na szybką ocenę ogólnej sytuacji cenowej w gospodarce. Pełne i ostateczne dane dotyczące wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), wraz ze szczegółową strukturą, zostaną zaprezentowane w późniejszym terminie. Mimo to już teraz można zaobserwować kluczowe trendy kształtujące portfele Polaków.

Jak zmieniły się ceny żywności, energii i paliw?

Analiza poszczególnych kategorii produktów i usług pokazuje zróżnicowane tendencje. Największy wpływ na domowe budżety wciąż mają zmiany cen podstawowych dóbr, takich jak żywność, energia i paliwa. Jak wynika z szybkiego szacunku, nie wszystkie te kategorie drożały w jednakowym tempie.

Szczegółowa analiza danych GUS pokazuje, że najmocniej na portfele Polaków wpłynął wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych, które podrożały o 3,4 proc. rok do roku. Co ciekawe, w stosunku do września ceny w tej kluczowej kategorii pozostały praktycznie bez zmian, notując symboliczny wzrost o 0,0 proc. Z kolei nośniki energii, czyli m.in. prąd, gaz i opał, odnotowały wzrost cen o 2,6 proc. w porównaniu z październikiem ubiegłego roku. W skali miesiąca podrożały one o 0,6 proc.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na stacjach benzynowych. Ceny paliw do prywatnych środków transportu, jako jedyna z głównych kategorii, zanotowały spadek w ujęciu rocznym – o 1,8 proc. Jednak kierowcy, którzy tankowali w październiku, mogli odczuć podwyżki w stosunku do września, gdyż ceny na pylonach wzrosły w tym okresie o 1,0 proc.

GUS zapowiada ważne zmiany w liczeniu inflacji

Główny Urząd Statystyczny poinformował również o istotnej zmianie metodologicznej, która wpłynie na przyszłe odczyty wskaźnika CPI. Począwszy od danych za 2026 rok, inflacja będzie liczona zgodnie z nową, międzynarodową klasyfikacją COICOP 2018.

Celem wprowadzenia nowej klasyfikacji jest ujednolicenie metodologii stosowanej w Polsce ze standardami międzynarodowymi. Jak podkreśla GUS, ułatwi to porównywalność danych statystycznych między krajami i zapewni większą precyzję w analizie struktury wydatków konsumpcyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i metodologii wdrożenia zmian są już dostępne na stronie internetowej urzędu.

Dla analityków i przedsiębiorców oznacza to konieczność przygotowania się na nowy sposób prezentacji danych, który może wpłynąć na interpretację trendów gospodarczych w przyszłości.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki