Prognozowana waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku opiera się na wskaźniku 3,83, uwzględniającym inflację na poziomie 2,8 proc. i wzrost płac na poziomie 8,1 proc. wg danych GUS na 31 października.

Na wysokość waloryzacji wpływają głównie dwa czynniki: średnioroczna inflacja dla gospodarstw emeryckich oraz realny wzrost płac.

W ostatnich latach waloryzacja emerytur przyjmowała różne wartości, w zależności od sytuacji gospodarczej.

Wstępne prognozy wskazują na stosunkowo niewielką waloryzację w 2026 roku w porównaniu do rekordowych wzrostów z ostatnich lat.

Prognozowana waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku – wstępne dane

Wiadomo już, że w 2026 roku emerytów i rencistów czeka kolejna waloryzacja świadczeń. Wstępne prognozy wskazują, że waloryzacja emerytur 2026 może być niższa niż w poprzednich latach. Zgodnie z danymi GUS na koniec października 2025, wstępny wskaźnik waloryzacji na rok 2026 wynosi 3,83 proc. Jest to wynik uwzględniający zarówno inflację, jak i wzrost płac w gospodarce.

Na ten moment nie są to jeszcze ostateczne dane. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy dopiero w lutym 2026 roku, kiedy GUS opublikuje pełne dane za rok 2025. Warto jednak przyjrzeć się bliżej czynnikom, które wpływają na wysokość waloryzacji, aby lepiej zrozumieć, czego możemy się spodziewać.

Czynniki wpływające na wysokość waloryzacji: inflacja i wzrost płac

Waloryzacja emerytur i rent jest ściśle powiązana z dwoma kluczowymi wskaźnikami makroekonomicznymi: inflacją i wzrostem płac. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, waloryzacja uwzględnia średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflację) dla gospodarstw emeryckich oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Wstępne dane GUS na 31 października 2025 roku wskazują na inflację na poziomie 2,8 proc. oraz wzrost płac na poziomie 8,1 proc. To właśnie te wartości, po uwzględnieniu odpowiednich wag, przekładają się na wspomniany wskaźnik waloryzacji 3,83 proc., czyli współczynnik waloryzacji będzie wynosił 103,83.

Łukasz Śliwka, Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI, komentuje:

Wstępne dane GUS wskazują, że inflacja CPI w październiku wyniosła 2,8 proc. rok do roku, co oznacza utrzymanie się dynamiki cen w granicach celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. ± 1 pkt proc.). Obserwujemy trzeci miesiąc z rzędu, w którym inflacja pozostaje poniżej 3 proc., co potwierdza stabilizację kosztów życia.

Waloryzacja emerytur w poprzednich latach – porównanie

Aby lepiej zrozumieć prognozowaną waloryzację emerytur 2026, warto spojrzeć na to, jak wyglądała ona w poprzednich latach. W ostatnich latach wysokość waloryzacji była bardzo zróżnicowana i zależała od aktualnej sytuacji gospodarczej.

Dla przykładu, w 2023 roku waloryzacja emerytur wyniosła rekordowe 14,8 proc., co było spowodowane wysoką inflacją. Z kolei w latach wcześniejszych wskaźniki waloryzacji były znacznie niższe:

2025 rok: 5,5 proc.

2024 rok: 12,12 proc.

2023 rok: 14,8 proc.

2022 rok: 7,0 proc.

2021 rok: 4,24 proc.

2020 rok: 3,57 proc.

Jak widać, prognozowana waloryzacja emerytur 2026 na poziomie 3,83 proc. jest znacznie niższa niż rekordowa waloryzacja z 2023 roku, ale zbliżona do wskaźników z lat 2020-2021, co jak zauważył nasz ekspert świadczy o stabilizacji kosztów życia.

Niewielka waloryzacja rent i emerytur w 2026 roku?

Wstępne prognozy wskazują, że waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku będzie stosunkowo niewielka. Wpływ na to ma przede wszystkim stabilizacja inflacji oraz niższy niż w poprzednich latach wzrost płac. Jeśli inflacja nadal będzie spadać, a wzrost płac zostanie zatrzymany przyszłoroczna waloryzacja może być wręcz symboliczna. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym 2026 roku.

