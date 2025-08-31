Nowelizacja 2025 r. ujednoliciła podatek od garaży w budynkach mieszkalnych: Od 1 stycznia 2025 r. garaże w bryle budynku mieszkalnego (nieużywane do działalności gospodarczej) podlegają niższej stawce podatku jak mieszkania (maks. 1,19 zł/m²), co jest korzystną zmianą dla wielu właścicieli.

Garaże wolnostojące i firmowe nadal z wyższym podatkiem: Nowelizacja nie objęła garaży wolnostojących (maks. 11,48 zł/m²) ani tych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (powyżej 33 zł/m²), które nadal są znacznie droższe w utrzymaniu.

Trwają kontrowersje wokół nierówności podatkowej: Różnica w opodatkowaniu garaży w budynkach mieszkalnych i wolnostojących budzi sprzeciw, a sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który oceni zgodność przepisów z Konstytucją.

Możliwe zmiany w 2026 r. po orzeczeniu TK: Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna obecne regulacje za niezgodne z Konstytucją, rok 2026 może przynieść kolejne zmiany w przepisach, potencjalnie bardziej sprawiedliwe dla właścicieli garaży wolnostojących

Nowelizacja przepisów w 2025 roku: kto zyskał?

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują nowe zasady naliczania podatku od nieruchomości za miejsca garażowe. Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych miała na celu przede wszystkim uporządkowanie sytuacji właścicieli garaży zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Do końca 2024 roku wysokość daniny zależała od tego, czy garaż był przypisany do lokalu mieszkalnego, czy stanowił odrębną nieruchomość z własną księgą wieczystą. W pierwszym przypadku obowiązywała niska stawka mieszkaniowa (maks. 1,15 zł/m2 w 2024 r.), w drugim – prawie dziesięciokrotnie wyższa stawka dla „budynków pozostałych” (11,17 zł/m2).

Jak informuje portal Interia, nowe przepisy zrównały sytuację wszystkich właścicieli garaży w bryle budynku mieszkalnego. Od 2025 roku wszystkie takie garaże, o ile nie są przeznaczone na działalność gospodarczą, opodatkowane są stawką właściwą dla lokali mieszkalnych. W 2025 roku maksymalna stawka wynosi 1,19 zł za metr kwadratowy. Zmiana ta przyniosła ulgę tysiącom Polaków, którzy do tej pory płacili znacznie wyższy podatek tylko ze względu na formalny status prawny swojego miejsca postojowego.

Ile wynosi podatek od garażu wolnostojącego?

Niestety, nowelizacja nie rozwiązała wszystkich problemów i nie objęła swoją regulacją garaży wolnostojących, popularnie zwanych „blaszakami” lub murowanymi garażami poza bryłą bloku. Te obiekty wciąż są traktowane przez fiskusa jako „budynki pozostałe”, co oznacza, że ich właścicieli obowiązuje znacznie wyższa stawka podatkowa. Różnica w obciążeniach jest ogromna i budzi uzasadnione kontrowersje.

Właściciele garaży wolnostojących w 2025 roku nadal płacą podatek według znacznie wyższej stawki, która dla tzw. „budynków pozostałych” wynosi maksymalnie 11,48 zł za m2. Oznacza to, że za 20-metrowy garaż w bloku właściciel zapłaci rocznie około 24 zł, podczas gdy posiadacz identycznego metrażowo garażu wolnostojącego może zostać obciążony kwotą blisko 230 zł. Jeszcze więcej płacą przedsiębiorcy, którzy wykorzystują garaż do celów biznesowych – w ich przypadku stawka przekracza 33 zł za metr kwadratowy.

Kluczowe zmiany w 2026 roku? Sprawa w Trybunale Konstytucyjnym

Utrzymująca się nierówność w opodatkowaniu garaży, w zależności od ich usytuowania, została zauważona przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. Wskazała ona, że takie różnicowanie może naruszać konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oraz ochrony własności. W efekcie sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, którego orzeczenie może ostatecznie przesądzić o przyszłości podatku od garaży w Polsce.

Jeśli Trybunał uzna obecne regulacje za niezgodne z konstytucją, ustawodawca będzie zmuszony do przygotowania nowych przepisów, co może oznaczać, że podatek od garażu w 2026 roku zostanie ujednolicony dla wszystkich właścicieli. Potencjalny wyrok TK może doprowadzić do wprowadzenia jednej, wspólnej stawki dla wszystkich garaży, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. To byłaby długo wyczekiwana i sprawiedliwa zmiana dla setek tysięcy posiadaczy garaży wolnostojących.

