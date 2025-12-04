Masz starą książeczkę mieszkaniową? Został ostatni dzwonek, by odebrać 21 000 zł

Analiza danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii ujawnia, dlaczego efektywne zarządzanie ryzykiem jest kluczowe w kontekście nieprzekraczalnego terminu rejestracji książeczek mieszkaniowych

Premia gwarancyjna to forma rekompensaty od państwa dla właścicieli książeczek mieszkaniowych założonych przed 24 października 1990 roku. W praktyce są to dodatkowe pieniądze, które mają wyrównać straty wynikające z utraty wartości oszczędności na przestrzeni lat. Wysokość premii nie jest stała, zależy od historii wpłat na daną książeczkę oraz od aktualnych cen na rynku nieruchomości. Kluczową rolę odgrywa tu oficjalny wskaźnik ceny metra kwadratowego, publikowany co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny. Im jest on wyższy, tym większa premia trafia do uprawnionych. Po trzecim kwartale tego roku szacunkowa wartość premii wynosiła już około 21 tys. zł. Dla przykładu, w drugim kwartale 2025 roku GUS ogłosił, że cena za 1m2 sięgnęła 6973 zł, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost potencjalnych wypłat.

Książeczka mieszkaniowa nie przepada po śmierci właściciela, lecz jest traktowana jak każdy inny składnik majątku i podlega dziedziczeniu. Aby spadkobiercy mogli skorzystać z premii, muszą przedstawić w banku dokument potwierdzający ich prawa, czyli prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Jeśli orzeczenie zostało wydane za granicą, konieczne jest dodatkowo uzyskanie specjalnego poświadczenia (tzw. klauzuli apostille) oraz przedstawienie tłumaczenia przysięgłego. Jak pokazują dane Ministerstwa Rozwoju i Technologii, świadomość tych możliwości jest niska. Z blisko miliona istniejących książeczek (dokładnie 982 221) do tej pory zarejestrowano zaledwie 2%, co oznacza, że ogromny potencjał finansowy pozostaje niewykorzystany.

Proces odzyskania pieniędzy z książeczki mieszkaniowej jest rozłożony w czasie i wymaga dotrzymania kluczowych terminów. Pierwszym i absolutnie niezbędnym krokiem jest zarejestrowanie książeczki w banku, który prowadzi rachunek, czyli najczęściej w PKO Banku Polskim. Należy to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2025 roku. Kto przegapi tę datę, bezpowrotnie straci szansę na premię. Dopiero po zakończeniu roku, w którym dokonano rejestracji, można przejść do drugiego etapu. Polega on na złożeniu wniosku o likwidację książeczki i wypłatę środków. Na to z kolei jest czas do 31 marca 2026 roku. Po dostarczeniu kompletu dokumentów, w tym potwierdzenia wydatków na cel mieszkaniowy, bank ma około 20 dni roboczych na realizację wypłaty.

Należy pamiętać, że środków z premii gwarancyjnej nie można wypłacić w gotówce. Pieniądze muszą być przeznaczone na jeden z celów mieszkaniowych, ściśle określonych w ustawie. Lista obejmuje między innymi zakup mieszkania lub domu, budowę, wniesienie wkładu własnego do kredytu hipotecznego czy modernizację lokalu, na przykład wymianę okien lub instalacji gazowej i elektrycznej. Z danych za 2025 rok wynika, że największą popularnością cieszyły się inwestycje w termomodernizację, które stanowiły od 88% do 94% wszystkich likwidowanych książeczek. W przypadku takich remontów minimalna kwota wydatków na materiały i usługi musi wynieść co najmniej 6 tys. zł. Co więcej, posiadanie książeczki może okazać się dodatkowym atutem w programach rządowych, takich jak „Mieszkanie na start”, gdzie jej właściciele mogą liczyć na preferencyjne warunki.

