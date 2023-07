i Autor: SE

Musisz ją wymienić

Masz taką tablicę rejestracyjną? Szykuj się na kolejki w urzędach

Czarne tablice rejestracyjne do wymiany? Nie we wszystkich przypadkach, ale sporo kierowców musi się na to szykować. Osoby, które kupiły auto na "czarnych blachach" i celowo nie przerejestrowały go, aby je zachować, od 1 stycznia będą mieli obowiązek zarejestrowania auta i wymiany tablic. To oznacza niemałe kolejki w urzędach, bo w Polsce jest wciąż ponad 800 tys. aut na czarnych tablicach.