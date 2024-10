i Autor: Shutterstock

Uciążliwe automaty

Maszyny na paczki mogą zniknąć. Sprawą zajął się Sejm

Posłowie zapowiedzieli zwrócenie się do resortu rozwoju, by rozważył wprowadzenie obwarowań dotyczących lokalizacji automatów do odbierania przesyłek. To efekt jednej z petycji – informuje w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". Uwagę na problem zwróciła kobieta, przy której domu ustawiono maszynę na paczki. I tak zaczął się jej codzienny koszmar.