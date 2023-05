Maturzyści wchodzą na rynek pracy! Absolwenci chcą łączyć pracę ze studiami. Ile chcą zarabiać?

Przełom maja i czerwca to czas, w którym maturzyści w końcu mogą odetchnąć, ale na krótko. Studia, praca a może połączenie obu zajęć – przed młodymi osobami trudne decyzje do podjęcia. Webcon, polski producent platformy low-code, postanowił sprawdzić, jak swoją przyszłość widzą licealiści.

Wyniki badania wskazują, że uczniowie szkół średnich bardzo świadomie podchodzą do swojej edukacji i planów zawodowych: co drugi planuje rozpocząć studia na kierunku związanym z dotychczasowym tokiem nauki i powiązanym z branżą, w której chce w przyszłości znaleźć zatrudnienie. 22% licealistów zdecyduje się na kierunek wynikający z ich zainteresowań, niezależnie od planów zawodowych.

Stresujący debiut

6 na 10 licealistów przewiduje, że moment rozpoczęcia kariery zawodowej będzie dla nich stresujący. 34% z nich ocenia, że największą barierą na drodze do znalezienia pracy może być brak doświadczenia, którego oczekują potencjalni pracodawcy. 22% obawia się, że nie spełni kryteriów związanych z wymaganymi kwalifikacjami.

Mimo swoich obaw, licealiści mają skrystalizowane plany na przyszłość. Większość pogodzi naukę z pracą dorywczą (53%), dużo mniejsza grupa planuje już na etapie studiów rozpocząć pracę w branży, z którą wiąże swoją przyszłość (7%). Obie te decyzje mogą okazać się korzystne, bo zgodnie z raportem firmy Tikrow „Pierwsza praca Polaka”, aż 77% Polaków uważa szybkie wejście na rynek pracy za decyzję, która ma pozytywny wpływ na dalszy rozwój kariery.

Wygórowane stawki czy realne możliwości?

Wymarzona praca licealistów daje możliwość dalszego rozwoju (79%), umożliwia połączenie kariery zawodowej z pasją (75%) i jest dobrze płatna (76%).

To właśnie oczekiwaniom finansowym warto przyjrzeć się bliżej. W swojej pierwszej pracy 4 z 10 chciałoby zarabiać między 5 a 7 tys. zł brutto. Co trzeci oczekuje wynagrodzenia w wysokości między 3,5 a 5 tys. zł. 19% zapytanych ma jeszcze większe ambicje finansowe i liczy na pierwszą pensję wynoszącą powyżej 9 tys. zł brutto. Licealiści, którzy liczą na najwyższą stawkę, wiążą swoją przyszłość m.in. z branżą IT.

Oczekiwania finansowe większości licealistów (5-7 tys. zł brutto) nie są niemożliwe do spełnienia – zgodnie z najnowszym Badaniem Społeczności IT przeprowadzonym przez firmę Bulldogjob, programista rozpoczynający swoją karierę w branży IT może liczyć na zarobki rzędu już 5-6 tys. zł brutto na start.

IT nie tylko dla informatyków

Choć w oczach licealistów IT jest najbardziej perspektywiczną branżą (49% wskazań), i to właśnie w tym sektorze najszybciej mogliby osiągnąć upragniony pułap zarobków na start, to zatrudnienie w tym sektorze planuje 14% z nich.

– Uważam, że wpływ na taki stan rzeczy ma powszechne przekonanie, że specjaliści IT muszą być tzw. „umysłami ścisłymi”. Tymczasem dziś coraz popularniejsze stają się narzędzia, które umożliwiają budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania i podejścia, które w proces powstawania aplikacji angażują również nietechnicznych użytkowników – podkreśla Urszula Słupik, Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji ze Środowiskiem Akademickim w WEBCON.

Wśród kryteriów opisujących ich wymarzoną pracę licealiści najliczniej wskazali na dobrą pensję, możliwość rozwoju zawodowego, łączenia pracy z pasją i utrzymania zdrowego balansu między życiem zawodowym a prywatnym. To też jednocześnie elementy, które opisują zdecydowaną większość ofert pracy na stanowiska związane z IT.

- Jako firma technologiczna propagujemy wśród studentek i studentów wiedzę o nowych technologiach, stąd mocno stawiamy na współpracę z polskimi uczelniami wyższymi. Wspieramy rodzime akademie w organizacji zajęć skupionych wokół technologii low-code, prowadzimy prezentacje i organizujemy wspólne wydarzenia. Jedno z nich to studencki hakaton, którego uczestnicy – studiujący na Politechnice Poznańskiej - konkurowali ze sobą w projektowaniu prototypów aplikacji biznesowych. Wielu z nich pierwszy raz miało styczność z narzędziem tej klasy. To dowodzi, że można dziś wybrać ścieżkę kariery związaną ze światem IT nawet bez twardych umiejętności programistycznych. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność narzędzi klasy low-code, to zapotrzebowanie będzie ciągle rosło. Warto mieć to na uwadze, planując swoją karierę zawodową – wskazuje Urszula Słupik.

Źródło: materiały prasowe WEBCON

