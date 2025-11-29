Duże obniżki na AGD do sprzątania: Odkurzacz Zelmer Aura Clean za 439 zł (110 zł taniej) oraz roboty sprzątające SilverCrest od 399 zł (do 800 zł taniej) to hity Black Week w Lidlu.

Roboty sprzątające SilverCrest ze stacją opróżniającą (499 zł) lub 5 trybami czyszczenia (399 zł) znacznie ułatwią utrzymanie czystości.

Maszynki do strzyżenia Remington® za 99 zł (63% taniej) oraz suszarka Remington® Gold Dust za 74,99 zł (41% taniej) to świetne okazje.

Black Week w Lidlu trwa od 29 listopada, oferując depilator za 8,99 zł i szczoteczkę Philips za 99 zł, więc warto działać szybko.

Sprzęt AGD do sprzątania w Black Week

Wśród najmocniejszych propozycji Lidla jest akumulatorowy odkurzacz bezprzewodowy Aura Clean, 130 W Zelmer. W ramach Black Week kosztuje 439 zł za zestaw, czyli o 110 zł mniej. Urządzenie ma elektroszczotkę, końcówkę 2 w 1 i ssawkę szczelinową, więc łatwiej wyczyścić zakamarki. Filtr EPA i podświetlenie LED pomagają wychwycić pyłki, a składana rura zwiększa wygodę pracy.

Osoby, które chcą zautomatyzować porządki, mogą sięgnąć po robota sprzątającego ze stacją opróżniającą SilverCrest. Cena promocyjna to 499 zł za zestaw – aż 800 zł taniej – i oferta obejmuje też sprzedaż internetową. W komplecie są m.in. filtr HEPA, stacja zasysania z ładowaniem, szczotka czyszcząca oraz pięć worków na kurz. Sprzęt działa z aplikacją LIDL Home. W promocji znajdzie się także robot sprzątający SilverCrest za 399 zł, czyli 400 zł taniej, z 5 trybami czyszczenia.

Urządzenia do pielęgnacji w Lidlu

Black Week obejmuje również sprzęty dla tych, którzy przed rodzinnymi spotkaniami chcą zadbać o wygląd. W ofercie będzie maszynka do strzyżenia włosów HC362C Remington® przeceniona o 63%, teraz za 99 zł za zestaw. Tę samą zniżkę ma model HC4242 Remington®, także w cenie 99 zł. Do codziennej stylizacji przyda się suszarka do włosów Gold Dust, 2400 W Remington® tańsza o 41%, dostępna za 74,99 zł (również online).

Dla pań przygotowano depilator do twarzy SilverCrest ze zniżką 70% w cenie 8,99 zł. Na liście okazji jest też szczoteczka do zębów 1100 Series HX3641/11 Philips – 56% taniej, czyli o 130 zł mniej, za 99 zł za zestaw.

Black Week w Lidlu potrwa krótko, więc jeśli planujesz odświeżyć domowe sprzęty albo skompletować świąteczne niezbędniki, warto zajrzeć do sklepów lub na lidl.pl od 29 listopada.

PTNW - Modzelewski