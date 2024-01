Wakacje od ZUS coraz bliżej. Co ze składką zdrowotną?

Protestować zamierzają dwie różne organizacje – przedstawiciele berlińskiego przedsiębiorstwa transportu publicznego oraz maszyniści. Nie wiadomo na pewno, czy zastrajkują jednocześnie jednak taka możliwość jest realna, a stolica Niemiec obawia się całkowitego paraliżu.

- Za wszelką cenę należy uniknąć całkowitej blokady transportu publicznego w Berlinie - zadeklarował Jens Wieseke cytowany przez "Berliner Zeitung".

Kiedy można spodziewać się strajku w Berlinie?

Związek Zawodowy Maszynistów wezwał do sześciodniowego protestu od środy (24.01.2024). Strajk ma potrwać do poniedziałku do godz. 18:00.

Innym podmiotem w ramach transportu zbiorowego jest Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) obsługujący m.in. autobusy i tramwaje w Berlinie.

BVG zamierza negocjować układy zbiorowe, jednocześnie pojawiają się pierwsze sygnały o chęciach na strajk również tam.

Gdyby oba protesty wystąpiły jednocześnie, to codzienna komunikacja w aglomeracji stałaby się wyzwaniem.

Czego domagają się protestujący?

- Związek Zawodowy Maszynistów domaga się dodatkowych 555 euro miesięcznie oraz premii z tytułu inflacji przez 12 miesięcy. Z jego publicznych wypowiedzi wynika, że GDL uważa, że o wiele ważniejsze jest skrócenie czasu pracy pracowników zmianowych z 38 do 35 godzin tygodniowo z pełnym wynagrodzeniem – podaje dw.com.

