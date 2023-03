Netto – promocje na Wielkanoc

W produkty z dłuższym terminem przydatności do spożycia warto zaopatrywać się wcześniej. Już od połowy marca aż do Wielkiej Soboty, dwa razy w tygodniu Netto oferuje promocje na wielkanocne niezbędniki. Nowe oferty promocyjne znajdziemy w gazetkach obowiązujących od poniedziałku do soboty i od czwartku do środy. Informacji o obniżkach cen wśród ponad 3,5 tys. produktów dostępnych w Netto można szukać także online – na stronie www.netto.pl/gazetka-netto, w aplikacji Netto+, jak i w serwisach gazetkowych, np. Blix.

Promocje w Netto – co kupimy taniej?

Na polskich stołach nie może zabraknąć sałatki jarzynowej, do której jest majonez. Od czwartku, 23 marca do środy, 29 marca, Netto przygotowało specjalną promocję – przy zakupie 2 szt. majonezu dekoracyjnego Winiary 700 ml, cena za jeden 10,99 zł. Do koszyka możemy dołożyć groszek konserwowy Pudliszki (400 g/masa odcieku 240), korzystając z promocji 3+1 gratis oraz sałatkę jarzynową z kukurydzą Urbanek za 6,99 zł/860 g. Przedświąteczny koszyk można uzupełnić także o ćwikłę z chrzanem Krakus (3,99 zł za słoik 300 g), chrzan Krakus (3,49 zł za słoiczek 180 g), a także koncentrat żurku Krakus (6,49 zł za 300 ml).

Netto – promocje na słodkości

W dniach 24-25 marca brzoskwinie połówki w syropie Harvest Best będzie można kupić 50 proc. taniej (w odniesieniu do ceny regularnej). Tym samym korzystając z promocji, puszka brzoskwiń jest w cenie 5,99 zł (przy zakupie dwóch). A jak mazurek, to masa krówkowa Helio (400 g) za 6,59 zł. Od czwartku 23 marca, do środy 29 marca w Netto dostępne są m.in. Czekoladowe lizaki (20 g), które można kupić już za 3,99 zł, nie mogło też zabraknąć czekoladowych jajek w kolorowych sreberkach. Te będą sprzedawane jako jajeczka wielkanocne z nadzieniem mlecznym za 2,99 zł/100 g.

