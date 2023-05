Miasto smart przede wszystkim odpowiada na potrzeby mieszkańców

Czy Wrocław jest miastem smart?

Tak, Wrocław jest miastem smart - zarówno gdy chodzi o filozofię miasta, jak i wdrażane technologie. Wciąż staramy się obserwować to, co dzieje się na świecie. Chociaż rozwój ten w ostatnich latach mocno przyspiesza, wciąż chcemy zapewnić naszym mieszkańcom wysoką jakość życia. Szukamy rozwiązań, które mogą pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Mamy do tego dedykowany w urzędzie dział do spraw SmartCity, który realizuje wiele ciekawych, potrzebnych mieszkańcom projektów. Dodatkowo to we Wrocławiu po raz drugi odbędzie się największy kongres smart city, czyli XVI. Smart City Forum, gdzie będziemy gościć przedstawicieli biznesu oraz samorządów i rozmawiać o doświadczeniach oraz potrzebach smart miast.

Czym powinno charakteryzować się miasto w pełni nowoczesne, a czego jeszcze brakuje, żeby Wrocław stał się w pełni zarządzany przez nowoczesne, inteligentne technologie?

Działamy zgodnie z maksymą - najpierw człowiek, potem technologia. Miasto w pełni nowoczesne przede wszystkim odpowiada na potrzeby mieszkańców. Właściwe podejście to takie, które dobiera technologie do tych potrzeb. Wrocław i pewnie nie tylko Wrocław, ale też inne miasta prawdopodobnie nigdy nie będą w pełni zarządzane przez technologię. Dynamika rozwoju miasta jest bardzo specyficzna i bardzo złożona. W pewnym sensie nigdy się nie kończy, dlatego do zarządzania miastem potrzebna jest również wrażliwość na ludzi. Technologia nigdy nie będzie w stanie tego całkowicie zastąpić. Oczywiście pomoże i usprawni wiele procesów, ale nigdy nie zastąpi.

Jakie wyzwania w związku z tym czekają miasto?

Zmiany demograficzne, klimatyczne, ekonomiczne, konieczność optymalizacji również poprzez cyfryzację. Obecnie, patrząc na sytuację na świecie, są to przede wszystkim wyzwania ekonomiczne. Wojna w Ukrainie czy szalejąca inflacja są bardzo obciążające dla budżetu. Dodatkowo wyzwania demograficzne, starzejące się społeczeństwo, napływ ludzi do miast, wyzwania klimatyczne. Do 2050 roku dwie trzecie populacji będzie żyć w miastach, taki trend niesie za sobą bardzo duże obciążenie dla miejskiej infrastruktury. Napływ mieszkańców jest tak duży, że często miasto nie jest w stanie nadążyć za tempem rozwoju osiedli, odpowiednim rozrostem komunikacji publicznej, bazy edukacyjnej, przestrzeni społecznych, itd. Wrocław, również w wyniku centralizacji i tzw. Nowego Ładu, obecnie nie dysponuje też wystarczającymi budżetami, ma pewne ograniczenia prawne. To wszystko jest ogromnym wyzwaniem, ponieważ wciąż chcemy utrzymać jakość życia na wysokim poziomie przy tak dynamicznych zmianach.

W jaki sposób inteligentne miasta poprawiają komfort życia mieszkańców?

Poza holistycznym podejściem do tworzenia e-urzędu i digitalizacji tysięcy spraw naszych mieszkańców to setki celowanych działań. Podam dwa przykłady. W zeszłym roku wdrożyliśmy mobilne badanie KTG dla kobiet w ciąży, dzięki któremu mieszkanki Wrocławia mogły wypożyczać bezpłatnie urządzenie, a także korzystać z dostępu do Centrum Monitoringu Położniczego działającego 24h/7. W tym roku również będziemy kontynuować ten projekt. Uruchomiliśmy również projekt teleopieki dla wrocławskich seniorów, którzy zostali wyposażeni w centralki i opaski z przyciskiem SOS, z których mogą korzystać podczas nagłych sytuacji zagrożenia życia.

Czy nie nazbyt bezrefleksyjnie i pochopnie przenosimy do cyberprzestrzeni wszystkie systemy strategicznie ważne dla funkcjonowania miasta? Jakie zagrożenia dla funkcjonowania miasta mogą wiązać się z implementacją nowoczesnych technologii?

Człowiek sobie raczej nie wyobraża, by AI, GPT samodzielnie i całkowicie zarządzało kiedykolwiek tak złożoną i wrażliwą strukturą jak milionowy Wrocław. Taki Skynet z „Terminatora” czy „Blackout” opisany przez M. Elsberga cały czas jednak działa na wyobraźnię. Codziennie zresztą mierzymy się z rożnego rodzaju cyberatakami. W dzisiejszych realiach jednak trudno jest sprawnie i efektywnie zarządzać miastem bez wsparcia technologicznego w zakresie zbierania i przetwarzania informacji. Od wielu lat prowadzane są działania związane z cyfryzacją procesów oraz ich przenoszeniem do cyberprzestrzeni zarówno na poziomie usług miejskich, jak i usług centralnych. Podstawowe zagrożenia to doprowadzenie do przerwy w dostawie usługi lub zaburzenie jej funkcjonowania. Przykładem może być atak na infrastrukturę związaną z dostawami wody czy atak na infrastrukturę dostawców energii.

Jak wyobraża sobie Pan miasto przyszłości np. za 50 lat? Pełne autonomicznych samochodów i zarządzane w pełni przez komputery?

Wszyscy kochamy twórczość Stanisława Lema, chociaż pamiętajmy, że większość z prognoz naszych dziadków czy nawet rodziców jeszcze musi poczekać na swoją realizację lub nigdy się nie spełnią. Pewnie nie unikniemy dalszego rozwoju technologii, jednak wyobrażam sobie, że miasto przyszłości to będzie miasto pełne szczęśliwych ludzi, którym dobrze się żyje i w którym to człowiek wciąż jest w centrum uwagi, a nie technologia.

Dziękuję za rozmowę

