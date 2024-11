Mieszkanie za darmo! W tych zawodach można dostać mieszkanie służbowe

Mieszkanie służbowe

Jaki wybrać zawód, by mieć szanse na mieszkanie służbowe? Obecnie dostęp do takich mieszkań mają m.in. żołnierze, policjanci, funkcjonariusze straży granicznej i leśnej. Każda z tych grup dostaje mieszkania lub rozmaite dopłaty mieszkaniowe na innych zasadach.

Na przykład żołnierze zawodowi mogą otrzymać mieszkanie w mieście, w którym pełnią służbę lub jego okolicach. Takimi mieszkaniami dla żołnierzy dysponuje Agencja Mienia Wojskowego. Żołnierz przy odrobinie szczęścia może dostać do zamieszkania lokal w nowym budownictwie. Przy przyznaniu mieszkania służbowego bierze się pod uwagę to, ile osób jest w gospodarstwie domowym żołnierza. Mundurowy singiel dostanie kawalerkę, ale czteroosobowa rodzina dostanie minimum trzypokojowe mieszkanie. W przypadku braku dostępnych lokali żołnierze mogą skorzystać z miejsc w internacie albo otrzymać świadczenie mieszkaniowe (od 450 do 1500 zł miesięcznie), by móc wynająć mieszkanie lub powiększyć budżet na ten cel w miejscu pełnienia służby.

Kto ma ustawowe prawo do mieszkania służbowego

Mieszkanie służbowe mogą dostać także policjanci. Jeśli w danym miejscu i okolicy nie ma takich mieszkań do dyspozycji, to policjantowi należy się dodatek mieszkaniowy (142,50 dla singla i 285 zł miesięcznie dla policjanta z rodziną). Na służbowe lokum mogą liczyć także funkcjonariusze Straży Granicznej. I podobnie, jak w nie ma do dyspozycji takiego lokalu w danej okolicy, to pogranicznik dostanie dodatek mieszkaniowy w przedziale od 238 do 450 zł miesięcznie - pod warunkiem że mieszka z przynajmniej jednym członkiem rodziny. Mieszkania służbowe przyznawane są także pracownikom Lasów Państwowych, jednak wyłącznie leśniczym i nadleśniczym, którzy mają prawo do tego typu zakwaterowania.