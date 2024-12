Miliardy zł z KPO dla Polski na święta! Wiadomo, na co wydaje je rząd Tuska

Polska w czołówce najbogatszych państw świata. "Świetne miejsce do życia"

40 mld zł zostanie zainwestowane w rozwój Polski, tj. m.in. w zakup sprzętu i remonty szpitali onkologicznych, modernizację sieci energetycznych oraz budowę polskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku. "Zatwierdzenie tych wniosków zamyka pierwszy etap odrabiania dwuletnich zaległości w inwestowaniu KPO" - napisał resort funduszy.

Po rewizji Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Polska otrzyma z KPO 59,8 mld euro (257,1 mld zł), w tym 25,27 mld euro (108,6 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (148,5 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (44,96 proc.) oraz transformację cyfrową (21,28 proc.).

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych to jeden z kamieni milowych zawartych w Krajowym Planie Odbudowy i wynegocjowanym jeszcze przez poprzednie władze. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że w ramach kolejnej rewizji KPO na początku przyszłego roku Polska będzie m.in. starać się o zmianę tego kamienia. Jak stwierdziła szefowa MFiPR, resort przygotował dla Komisji Europejskiej trzy propozycje alternatywnych kamieni milowych, które mogłyby zastąpić oskładkowanie umów.

W ostatnich latach wzrosła liczba emerytów, którzy pobierają świadczenie w wysokości poniżej minimalnej gwarantowanej emerytury (1780,96 zł brutto). Obecnie takich osób jest 456,3 tys. Znaczna część wśród tej grupy otrzymuje od ZUS kwotę rzędu kilkaset złotych miesięcznie. Jedna z podstawowych przyczyn takich świadczeń to umowa o dzieło (bez składek na emeryturę).

- Mówimy o realizacji kamienia milowego, który Polska wpisała do Krajowego Planu Odbudowy, ale - mówimy także o narzędziach przeciwdziałania segmentacji na rynku pracy, jak to się ładnie nazywa, a popularnie przeciwdziałania uśmieciowieniu na rynku pracy - nie wszystkie umowy cywilnoprawne oczywiście, ale te umowy, które zastępują umowy o pracę tam, gdzie umowa o pracę powinna być zawarta. To jest jeden z celów tego kamienia milowego i tej ustawy – zapowiedziała minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na antenie Polskiego Radia.

Deklarację wypowiedziano w kwietniu, w najbliższym czasie nie ma szans na realizację.