Miliony Polaków muszą wyrobić nowy dowód osobisty

Jak uzyskać dowód osobisty?

Dodów osobisty wydawany jest na wniosek. Wniosek o dowód osobisty można złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Ale jest tutaj pewna pułapka. Niestety, większość osób i tak będzie musiała udać się do urzędu, by uzupełnić dane o dane biometryczne: odciski palców i wzór podpisu. Na wizytę w urzędzie mamy 30 dni od złożenia wniosku przez internet. Także na spokojnie taka wizytę można zaplanować bez stresującego pośpiechu.

Jeśli dopiszesz się do Rejestru Danych Kontaktowych, System Rejestrów Państwowych wyśle Ci automatycznie powiadomienie o zbliżającym się upływie ważności dowodu osobistego (a także paszportu) - 90, 60, 30 i 14 dni przed terminem. W przypadku paszportu dodatkowo dostaniesz powiadomienie o przekazaniu paszportu kurierowi.

Sprawdź, w jaki sposób złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Wszystkie dowody wydawane od 4 marca 2019 roku to e-dowody. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Nowy dowód osobisty możesz odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy (usługa online).

Ile kosztuje wyrobienie dokumentu?

Ile kosztuje wyrobienie nowego dowodu osobistego? Co bardzo ważne, osoby, które kończą 18 lat dostają dowód osobisty bezpłatnie. Również za darmo dostaną nowy dowód osobisty te osoby, których dokument po prostu traci ważność. Skoro państwo wymaga wymiany dowodu, to ponosi koszty takich zmian. Natomiast odpłatne jest wydanie obywatelowi paszportu. Obecnie wyrobienie paszportu dla osoby dorosłej to koszt 140 zł.

