Miłość w cieniu wojny. Historia związku i kariery Wołodymyra i Ołeny Zełenskich

Prezydent Ukrainy z małżonką odwiedzą Polskę. Znane są szczegóły wizyty

5 kwietnia 2023 roku, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z małżonką Ołeną Zełenską odwiedzą Polskę. Prezydencka para przybywa do naszego kraju na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy.

"Prezydent Zełenski chce powiedzieć kilka słów do Polaków, w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku - jak Polacy pomagają Ukrainie, uchodźcom na granicy, czy przyjmując ich do swoich domów" - poinformował szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz. Planowane są długie i szerokie rozmowy prezydentów, poświęcone nie tylko kwestiom bezpieczeństwa, ale także m.in. współpracy gospodarczej, polityce i kwestiom historycznym, jak również kwestiom rolnictwa i transportu ukraińskiego zboża przez Polskę.

Ołena Zełenska w Polsce. Kim jest pierwsza dama Ukrainy?

Podczas wizyty w Polsce, prezydentowi Ukrainy będzie towarzyszyła małżonka Ołena Zełenska. Ołena Zełenska to ukraińska pisarka, z wykształcenia architekt. Od 2019 roku jest pierwszą damą Ukrainy.

Studiowała na Krzyworoskim Uniwersytecie Technicznym, gdzie poznała przyszłego męża Wołodymyra Zełenskiego, który studiował w Krzyworoskim Instytucie Ekonomicznym. Z wykształcenia jest architektem, ale w zawodzie nie pracowała, ponieważ podjęła się pisania scenariuszy dla kabaretu Studio „Kwartał 95”, w którym występował jej mąż.

Po objęciu urzędu pierwszej damy, po raz pierwszy pojawiła się na okładce magazynu Vogue. Jedną z jej głównych inicjatyw było przeprowadzenie reformy żywienia w ukraińskich szkołach. Kilkukrotnie przemawiała również na Ukraińskim Kongresie Kobiet. Zainicjowała dyskusję na temat tworzenia społeczeństwa bez barier oraz projekt tworzenia przewodników audio w języku ukraińskim. Po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku pierwsza dama pozostała na Ukrainie, ale ze względów bezpieczeństwa jej lokalizacja nie zostanie ujawniona.

Zawarła związek małżeński z Wołodymyrem Zełenskim w 2003 roku. Ma z nim dwoje dzieci: córkę Ołeksandrę (ur. 2005) i syna Kyryłę (ur. 2013). Para uczęszczała do równoległych klas tej samej szkoły, znajomość nawiązali jednak dopiero na studiach, gdy Ołena Kyjaszko zajmowała się pisaniem tekstów do grupy kabaretowej „95-j kwartał”.

Prezydent Wołodymyr Zełenski. Od komika do bohatera narodowego

Wołodymyr Zełenski to ukraiński polityk, satyryk, aktor, scenarzysta, prezenter telewizyjny, producent filmowy i przedsiębiorca, z wykształcenia prawnik. Od 2019 prezydent Ukrainy. Po inwazji Rosji na Ukrainę przez wielu zagranicznych komentatorów został określony jako mąż stanu i bohater narodowy. Otrzymał tytuł Człowiek Roku tygodnika „Time” w 2022.

Przed rozpoczęciem kariery politycznej spełniał się jako aktor, komik i tancerz. Zwyciężył w pierwszej edycji programu tanecznego "Tanci z zirkamy". Największą popularność przyniósł mu serial "Słuha Narodu". W grudniu 2017 jego współpracownicy wystąpili o rejestrację partii politycznej o takiej samej nazwie jak serial Słuha narodu.

Zełenski wielokrotnie podkreślał, że rodzina jest dla niego najważniejszą wartością. "Myślę, że jednym z najważniejszych czynów każdego mężczyzny jest odpowiedzialność za rodzinę. Mam córkę, mam żonę… Myślę, że to dość odważny czyn" - mówił po narodzinach pierwszego dziecka - córki Ołeksandry. Po rozpoczęciu wojny poinformował, że "jest celem numer 1, jego żona i dzieci numer 2" na liście rosyjskiego reżimu.

