Dodatkowe miliardy na podwyżki i lepszą opiekę zdrowotną. Minister Leszczyna ujawnia

Minister zdrowia Izabela Leszczyna ogłosiła przełomową decyzję: blisko 18 mld zł trafi do podmiotów leczniczych w ciągu najbliższego roku. Pieniądze mają sfinansować m.in. lipcowe podwyżki płac minimalnych w ochronie zdrowia, a także poprawić dostępność i jakość opieki medycznej. Sprawdź, co to oznacza dla pacjentów i pracowników!

i Autor: PAP/Radek Pietruszka Izabela Leszczyna zapowiedziała, że do placówek medycznych w Polsce trafi dodatkowe 18 mld zł