Stopa bezrobocia w maju 2025 na poziomie 5,0 proc.

Spadek wskaźnika w porównaniu do kwietnia (z 5,2 proc.)

Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych o prawie 20 tysięcy

Jednoczesna zapowiedź zwolnień grupowych obejmujących blisko 75 tys. pracowników

Zagrożenie utratą pracy głównie w sektorze publicznym (ponad 58 tys. etatów)

Stopa bezrobocia w maju 2025. GUS podał najnowsze dane

Jak wynika z najnowszych informacji Głównego Urzędu Statystycznego, rynek pracy w Polsce na pierwszy rzut oka prezentuje się stabilnie. Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia w maju 2025 roku wyniosła 5,0 proc. Oznacza to zauważalny spadek w porównaniu z kwietniem, kiedy wskaźnik ten znajdował się na poziomie 5,2 proc. Odczyt jest zgodny z wcześniejszymi prognozami ekspertów. Zarówno Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i analitycy ankietowani przez PAP Biznes, spodziewali się właśnie takiego wyniku. Spadek bezrobocia w maju jest zjawiskiem cyklicznym, związanym z rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników sezonowych w rolnictwie, budownictwie i turystyce.

Spadek liczby bezrobotnych. Ile osób jest bez pracy?

Spadek stopy bezrobocia ma swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w statystykach urzędów pracy. Z danych urzędu wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w maju 782,8 tys. osób. To o blisko 20 tys. mniej niż w kwietniu, kiedy bez pracy pozostawało 802,7 tys. osób. Zmniejszyła się również liczba nowo rejestrowanych bezrobotnych – w maju było to 89,1 tys. w porównaniu do 91,5 tys. miesiąc wcześniej. Sugeruje to, że w ostatnim okresie mniej osób traciło zatrudnienie lub szybciej znajdowało nowe, co jest pozytywnym sygnałem dla gospodarki.

Zwolnienia grupowe w Polsce. Blisko 75 tys. osób może stracić pracę

Choć ogólne wskaźniki bezrobocia mogą napawać optymizmem, druga strona medalu przedstawia znacznie bardziej niepokojący obraz. Dane Głównego Urzędu Statystycznego ujawniają rosnącą skalę planowanych redukcji etatów. W samym maju 34 firmy zadeklarowały zamiar zwolnienia 2,2 tys. pracowników. Jednak prawdziwy powód do obaw dają dane skumulowane. Z informacji GUS wynika, że na koniec maja 168 zakładów pracy zadeklarowało planowane zwolnienia grupowe, które mogą objąć łącznie aż 74,9 tys. pracowników.

Zwolnienia grupowe w sektorze publicznym. Kto jest zagrożony?

Szczegółowa analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego pokazuje, że planowane redukcje etatów w największym stopniu uderzą w jeden, konkretny obszar. Z blisko 75 tys. pracowników, którzy mogą stracić pracę w ramach zapowiedzianych zwolnień, aż 58,6 tys. osób to pracownicy sektora publicznego. Oznacza to, że niemal 8 na 10 planowanych zwolnień dotyczy tzw. budżetówki. Sytuacja ta tworzy wyraźny kontrast na rynku pracy – z jednej strony mamy historycznie niską stopę bezrobocia, a z drugiej potężne, skoncentrowane cięcia w administracji publicznej i podległych jej jednostkach. Może to być efekt poszukiwania oszczędności budżetowych lub zapowiedź głębszych reform strukturalnych.

