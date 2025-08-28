Minister kultury liczy na to, że w tej kadencji rządu uda się przygotować ustawę medialną

Cienkowska potwierdza, że temat likwidacji abonamentu RTV jest dalej "aktualny".

Trwają dyskusje nad zmniejszeniem liczby reklam w mediach publicznych

Minister kultury o ustawie medialnej. "Pracujemy nad nią"

Minister kultury Marta Cienkowska odniosła się do prac nad ustawą medialną, której celem jest uporządkowanie mediów publicznych. „Pracujemy nad tą ustawą od wielu miesięcy. Ona jest nam bardzo potrzebna również dlatego, że obowiązujące nas prawo europejskie nakłada na nas obowiązek implementacji aktu o wolności mediów” – wyjaśnia Cienkowska.

Minister podkreśla, że Polska potrzebuje nowej ustawy medialnej, aby przestrzegać ważnych standardów, których powinny przestrzegać wszystkie państwa Unii Europejskiej. Jej zdaniem implementacja aktu o wolności mediów jest kluczowa dla zapewnienia pluralizmu i niezależności mediów w Polsce. Cienkowska liczy, że uda się przedstawić ustawę prezydentowi jeszcze w tej kadencji.

Koniec abonamentu RTV?

Jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian jest likwidacja abonamentu RTV, zapowiadana przez ministerstwo oraz premiera Donalda Tuska. Cienkowska potwierdza, że prace nad tym rozwiązaniem trwają. Dodatkowo, rząd pracuje nad ograniczeniem reklam w mediach publicznych, a jej założenia będą jeszcze "szeroko dyskutowane.

Resort pracuje też nad zabezpieczeniem socjalnym artystów.

- Polscy artyści czekają na to prawo od wielu, wielu lat. I od kilku rządów - mówi CInekowska.

Przyszłość Centrum Lemkina

Wiele kontrowersji wzbudzała przyszłość Centrum Lemkina, które w czasach rządów PiS działało w ramach Instytutu Pileckiego, dokumentując rosyjskie zbrodnie w Ukrainie. Minister Cienkowska zapewnia, że Centrum będzie kontynuować swoją misję.

- Jestem świeżo po rozmowach na ten temat. To zespół fantastycznych ludzi, którzy robią świetną robotę w Ukrainie i powinni robić ją dalej. Mam na to pewien plan, jeszcze dopracowuję szczegóły, ale proszę mi wierzyć — nie wyobrażam sobie sytuacji, w której tzw. Centrum Lemkina miałoby zostać zamknięte, nawet jeśli obecnie nie ma swojej osobowości prawnej” – deklaruje Cienkowska.