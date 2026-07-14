Minister środowiska podsumowała system kaucyjny. Szykują się zmiany?

Od początku roku zebrano łącznie 2,3 miliarda opakowań objętych systemem kaucyjnym, z czego rekordowe 700 milionów zwrócono w samym czerwcu.

W Polsce funkcjonuje już 64 tysiące punktów zwrotu opakowań, w tym 14 tysięcy automatów kaucyjnych, które odpowiadają za 87% zebranych opakowań.

Od 2026 roku system kaucyjny zostanie rozszerzony o butelki szklane wielokrotnego użytku, a resort klimatu i środowiska rozważa włączenie jednorazowych opakowań szklanych już jesienią bieżącego roku.

Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, poinformowała o osiągnięciu kolejnego istotnego kamienia milowego w funkcjonowaniu systemu kaucyjnego w Polsce. W czerwcu bieżącego roku odnotowano rekordową liczbę zwróconych opakowań, która wyniosła 700 milionów sztuk.

- Mamy kolejny ważny rekord systemu kaucyjnego. W czerwcu zwrócono 700 mln opakowań! – napisała minister we wtorek na platformie X.

Od początku roku, czyli od stycznia do czerwca, łączna liczba zebranych puszek i butelek objętych kaucją osiągnęła poziom 2,3 miliarda sztuk. Wcześniejsze dane resortu, pochodzące z maja, wskazywały na 1,6 miliarda zebranych opakowań w okresie styczeń-maj, co oznacza znaczący wzrost w czerwcu.

Minister podkreśliła również dynamiczny rozwój infrastruktury umożliwiającej zwrot opakowań. Obecnie w Polsce funkcjonuje 64 tysiące punktów, w których konsumenci mogą oddać opakowania objęte kaucją. Wśród nich, 34 tysiące punktów zlokalizowanych jest w mniejszych placówkach handlowych, natomiast 14 tysięcy stanowią automaty kaucyjne. Szefowa MKiŚ zaznaczyła, że automaty te odgrywają kluczową rolę w procesie zbiórki, odpowiadając za 87 proc. wszystkich zebranych opakowań. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. są zobowiązane do przyjmowania opakowań z kaucją.

W porównaniu do maja, kiedy w kraju działało 62 tysiące punktów, odnotowano wzrost o 2 tysiące lokalizacji w ciągu miesiąca. Minister Hennig-Kloska przypomniała także, że operatorzy systemu aktywnie uruchamiają automaty kaucyjne również poza tradycyjnymi placówkami handlowymi.

Zasady działania systemu kaucyjnego

Obecnie system kaucyjny obejmuje butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów oraz metalowe puszki do 1 litra. Do tych opakowań doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą konsument może odzyskać po ich zwrocie. Ważną informacją dla użytkowników jest to, że do odzyskania kaucji nie jest wymagany paragon zakupu, jednak opakowanie musi być w stanie nienaruszonym, co oznacza, że nie mogą być na przykład zgniecione. Opakowania objęte systemem są oznaczone specjalnym znakiem kaucyjnym.

Zgodnie z przepisami, od 2026 roku system kaucyjny zostanie rozszerzony o butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, dla których kaucja wyniesie 1 złoty. Producenci napojów w tego typu butelkach zachowują jednak możliwość prowadzenia własnych, niezależnych systemów zbiórki, co jest praktyką od lat stosowaną np. przez producentów piw.

Resort klimatu i środowiska analizuje możliwości dalszego rozszerzenia systemu kaucyjnego. Wśród rozważanych opcji znajduje się włączenie opakowań szklanych jednorazowego użytku, w tym popularnych "małpek". Minister Paulina Hennig-Kloska poinformowała pod koniec czerwca, że decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jesienią bieżącego roku.

6

Sonda Oddajesz opakowania po napojach do automatów kaucyjnych? Tak Nie