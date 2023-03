Subkonto ZUS. Co to jest i jak je sprawdzić? Czy można wypłacić z niego pieniądze?

Pobyt w sanatorium - za co nie płaci NFZ?

Leczenie w sanatorium jest bezpłatne, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za:

przejazd na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,

pobyt opiekuna pacjenta,

częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych,

zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,

dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne i przyrodolecznicze, które nie wiążą się z celem pobytu,

koszty dodatkowe obowiązujące w miejscu położenia sanatorium.

Ile kosztuje sanatorium?

Pobyt w sanatorium jest tańszy od 1 października do 30 kwietnia, drożej jest w sezonie od 1 maja do 30 września. Stawki zależą od standardu pokoju. Pełny węzeł sanitarny to taki, który ma umywalkę, wannę z natryskiem i WC. Węzeł uproszczony ma umywalkę, natrysk i WC. Studio to pomieszczenie o wielu funkcjach, np. mające część sypialną, część dzienną i aneks kuchenny.

Kwoty opłat za 1 dzień pobytu:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym wynosi 32,60 zł - od 1 października do 30 kwietnia i 40,90 zł - od 1 maja do 30 września;

pokój jednoosobowy w studiu 26,10 zł / 37,40 zł;

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 24,90 zł / 33,20 zł;

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 19,50 zł / 27,30 zł;

pokój dwuosobowy w studiu 16,50 zł / 24,90 zł;

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 14,20 zł / 19,50 zł;

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 12,50 zł / 14,80 zł;

pokój wieloosobowy w studiu 11,90 zł / 13,60 zł;

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 10,60 zł / 11,90 zł.

Kto nie płaci za sanatorium?

Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26.

Dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

Dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

Ważne! Pobyt dziecka w sanatorium jest bezpłatny, ale opiekun dziecka ponosi pełną odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w uzdrowisku. Nie może on też skorzystać ze zwolnienia lekarskiego – jego wyjazd odbywa się w ramach urlopu.

Opłata za sanatorium. Nie będzie podwyżki

Wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu w sanatorium nie jest dowolna. Określa ją co roku Minister Zdrowia. Obecne stawki są aktualne do 30 kwietnia 2023. Kuracjuszom groziło, że od maja będą musieli płacić więcej.

Zgodnie z przepisami, jeśli inflacja roczna przekracza 5 proc., resort zdrowia podwyższa opłaty o wskaźnik inflacji. Wskaźnik ten wynosił aż 14, 4 proc. - podwyżka byłaby więc znaczna. Jednak minister Adam Niedzielski postanowił, że opłaty za pobyt w sanatorium nie wzrosną.

Skierowanie do sanatorium w formie elektronicznej

Od 17 marca 2023 skierowania do sanatoriów są wystawiane także w formie elektronicznej. Skierowania do sanatorium mogą być wystawiane nadal w postaci papierowej do 30 czerwca 2023. Wystawione e-skierowanie znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Skierowania” lub w aplikacji mojeIKP w zakładce „e-zdrowie”.

Kiedy lekarz wystawi e-skierowanie do sanatorium, automatycznie zostanie ono przesłane do Twojego oddziału NFZ. Tam e-skierowanie rozpatrzy lekarz – specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej Jeśli je zatwierdzi, otrzymasz informację, jaki numer otrzymało Twoje skierowanie, jak zostało rozpatrzone i jaki jest przewidywany okres oczekiwania. Jeśli w sanatorium są wolne miejsca, NFZ potwierdzi e-skierowanie. Otrzymasz te informację nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

