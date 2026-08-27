Ulga na internet do likwidacji. Resort: straciła uzasadnienie

Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet – wynika z informacji, która w czwartek została opublikowana w wykazie prac legislacyjnych rządu. Resort ocenia, że wprowadzona w 2005 roku preferencja straciła swoje pierwotne uzasadnienie. To element szerszej nowelizacji, mającej dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych.

W uzasadnieniu projektu, opublikowanym na stronach kancelarii premiera, podkreślono, że celem jest racjonalizacja systemu ulg. Zdaniem Ministerstwa Finansów ulga na internet, wprowadzona niemal dwie dekady temu w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, nie realizuje już swoich założeń, a jej obecna konstrukcja stwarza możliwość nadużyć.

W obecnych uwarunkowaniach, ulga ta utraciła swoje pierwotne uzasadnienie, a jej dalsze funkcjonowanie nie przyczynia się do realizacji zakładanych celów. Obecnie, konstrukcja tej ulgi stwarza możliwości jej wykorzystywania w sposób wykraczający poza intencje ustawodawcy. Jej utrzymywanie nie realizuje już celu stymulowania cyfryzacji społeczeństwa, a jednocześnie powoduje uszczuplenie dochodów budżetu państwa — przekazano w rządowym wykazie prac.

Koniec ulgi na ekspansję. Resort ocenia ją jako nieskuteczną

Z systemu podatkowego ma zniknąć również ulga na ekspansję, wprowadzona na początku 2022 roku. Miała zachęcać przedsiębiorców do zdobywania nowych rynków i rozszerzania oferty, jednak według resortu finansów okazała się nieskuteczna.

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Doświadczenia płynące z prawie pięcioletniego okresu funkcjonowania ulgi na ekspansję wskazują, że preferencja ta nie zapewniła skutecznej realizacji celów, które uzasadniały jej wprowadzenie. Funkcjonowanie omawianej ulgi prowadzi do powstania tzw. efektu jałowej straty (...), polegającego na finansowaniu ze środków publicznych przedsięwzięć, które i tak zostałyby zrealizowane przez przedsiębiorców w ramach zwykłego toku prowadzonej działalności, niezależnie od istnienia zachęty podatkowej — czytamy na stronach kancelarii premiera.

Wyższa ulga dla krwiodawców i przedłużenie ulgi na robotyzację

Nowelizacja przewiduje jednocześnie korzyści dla honorowych dawców krwi. Planowane jest podwyższenie wysokości odliczenia podatkowego za oddaną krew i jej składniki, zarówno w ramach PIT, jak i ryczałtu. W ocenie autorów projektu ma to wzmocnić motywację dawców i stanowi wyraz uznania państwa dla osób ratujących zdrowie i życie.

Ministerstwo Finansów chce także przedłużyć ulgę na robotyzację, wprowadzoną w 2022 roku, która wygasa z końcem bieżącego roku. Zgodnie z projektem preferencja ma obowiązywać przez kolejne 10 lat. Resort planuje również doprecyzowanie przepisów – kosztem kwalifikowanym ma być kwota odpisów amortyzacyjnych, a nie cena nabycia środka trwałego. Jak zaznaczono, odpowiednie zmiany legislacyjne muszą zostać przeprowadzone jeszcze w 2026 roku.

Projektowana ustawa ma trafić pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.

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