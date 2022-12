Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Promocje w Lidlu - co kupimy taniej?

Zakupy w Lidlu będzie można zrobić również w niedzielę 11 grudnia, jest to przedostatnia niedziela handlowa w 2022 roku. A warto się udać do sklepów sieci ze względu na dobre promocje. Od soboty 10.12 polski karp, płat ze skórą kosztuje 4,99 zł/100 g (limit 4 kg na paragon), a za łopatkę wieprzową zapłacimy 10,99 zł/kg. Lidl ma też super ofertę na śledzie. Filety śledziowe , XXL, kosztują 8,88 zł. Opakowanie zawiera po odsączeniu aż 600 g ryby. W promocji są też filety śledziowe w oleju roślinnym – 3,45 zł/250 g i filety śledziowe wiejskie w słoiku – 9,52 zł/600 g. Wędliny Pikok, XXL są tańsze nawet do 44 proc. W promocji szynka konserwowa kosztuje 4,35 zł/260 g, a boczek wędzony lub parzony – 4,49 zł/130 g. Sporo zaoszczędzimy kupując dwa opakowania herbaty Lipton. Wtedy za jedno opakowanie zawierające 92 torebki, zapłacimy 8,99 zł. W promocji mamy też mleko UHT, 2 proc. Kosztuje 2,89 zł, przy zakupie 12 opakowań.

Promocje na owoce i warzywa w Lidlu

Dużo tańsze w Lidlu są cytryny –5,99 zł/kg i polskie gruszki– 3,49 zł/kg. W promocji są pomidory truskawkowe – 5,99 zł/500 g brukselka – 7,49 zł/kg, czy buraki – 1,99 zł/kg. Dobrą cenę mają ziemniaki – 1,75 zł/kg, salat lodowa – 3,29 zł sztukę i kapusta czerwona – 2,89 zł/kg.

Promocje w Lidlu – Cola za 3 zł, soki za darmo

Za litr Coca -Coli zapłacimy tylko 3 zł – butelka o pojemności 2 litrów kosztuje bowiem 5,99 zł. Cena obowiązuje przy zakupie 4 – paku. Lidl przygotował doskonałą promocję na wszystkie soki Solevita. Przy zakupie 2 produktów, trzeci dostaniemy za darmo. Rodzaje soków możemy dowolnie mieszać.

