Cena karpia 2022. Inflacja nie daje za wygraną

Już w ubiegłym roku karp był drogi, ale w 2022 ceny jeszcze bardzie wzrosły, przynajmniej 30 – 40 proc. Szalejąca inflacja uderzyła też w karpia, co powoduje że świąteczna ryba staje się dobrem luksusowym. Obecnie, dwa tygodnie przed świętami świeży karp z gospodarstw hodowlanych kosztuje minimum ok. 25 – 30 zł. Ceny karpia żywego w marketach czy dyskontach mogą być o dużo droższe, chyba, że trafimy na promocje, a tych na razie nie ma zbyt dużo. Dla porównania, w 2021 roku pisaliśmy, że filet karpia w niektórych supermarketach w Polsce kosztował ponad 40 zł/ kg. Jak jest w 2022 roku? Najtaniej, bo w okolicach 30 zł, można nabyć rybę w całości, ale trzeba pamiętać, że w tym przypadku karpia trzeba będzie własnoręcznie oporządzić, tracąc około 30 proc. jego wagi. Więcej trzeba zapłacić za karpie patroszone - to wydatek około 40-50 zł. Najdroższe są płaty i dzwonka z karpia, których cena może przekraczać nawet 70 zł za kilogram.

Cena karpia w Lidlu czy Biedronce. Ile kosztuje karp w marketach?

W marketach i dyskontach możemy już kupić karpie, ale ich cena zwala z nóg. Na świąteczną rybę trzeba bezie wydać dużo pieniędzy. Co ciekawe – swojej oferty nie przedstawiła jeszcze Biedronka.

* W Lidlu karp, płaty ze skórą kosztuję 6,99 zł/100 g, a karp dzwonko – 7,49 zł/100 g.

* W sklepach sieci Carrefour promocja obejmuje rybę w całości, tuszę oraz dzwonko. Całego karpia można nabyć za 28,90 zł/kg. Cena tuszy i dzwonka to ok. 43-45 zł za kilogram,

* W sklepach sieci Aldi świeży karp z polskich hodowli kosztuje 5,99 zł/100 g,

* Supermarkety Dino sprzedają karpa mrożonego. Filet kosztuje 69,99 zł/kg,

* W sieci Kaufland karpia możemy kupić w postaci: karp świeży 4,79 zł/100 g, karp świeży dzwonka 4,89 zł/100 g, karp świeży filet nacinany 6,99 zł/100 g.

Jest skuteczny sposób na świąteczną drożyznę?

