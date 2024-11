Ostatni moment na 300 plus! Przegapisz to i możesz stracić pieniądze

300 plus na dziecko

300 zł na wyprawkę szkolną należy się rodzicom dzieci chodzących do polskich szkół. 300 zł należy się niemal każdemu uczącemu się dziecku. Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami. Jednak nie mogą pobrać go rodzice na dziecko w przedszkolu lub w zerówce. Co ważne, świadczenie 300 zł na dziecko nie jest też dla młodzieży studiującej. Ale nie ma tutaj żadnych kryteriów dochodowych. Świadczenie "Dobry Start" wypłacane jest na wniosek. Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą składać wnioski o świadczenie do końca listopada. Zatem czas rodziców nagli, bo już za kilka dni mamy koniec listopada. Jeśli do 30 listopada nie złożą wniosków o 300 zł na wyprawkę szkolną, to pieniądze przepadną. Jest jednak pewna grupa, która nie musi tak bardzo się spieszyć. Po tym terminie można składać wniosek o świadczenie tylko w przypadku dziecka powyżej 20. roku życia, które po 30 listopada uzyskało orzeczenie o niepełnosprawności. Warto również pamiętać, że wnioskować o świadczenie można wyłącznie drogą elektroniczną (formularz DS-R) za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

aplikacji mZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej.

300 zł na plecak i książki

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe. Nie trzeba z nikim rozliczać z tego, na co faktycznie zostały wydane pieniądze. Nie ma konieczności gromadzenia rachunków np. za zakup nowego obuwia sportowego, książek czy plecaka.