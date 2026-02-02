Analiza danych z lutego 2026 roku ujawnia, jak nagłe zamknięcie szkół wpływa na płynność finansową gospodarstw domowych i destabilizuje strategie personalne firm

Minus 15 stopni Celsjusza: Kto i kiedy może odwołać lekcje?

Decyzja o odwołaniu lekcji z powodu siarczystego mrozu nie jest podejmowana arbitralnie. To ściśle określona procedura, którą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2002 roku. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia, ale dopiero po uzyskaniu zgody od organu prowadzącego, czyli urzędu gminy lub powiatu, który nadzoruje placówkę. Kluczowym warunkiem jest temperatura zewnętrzna, która przez dwa dni z rzędu o godzinie 21:00 musi spaść do -15°C lub poniżej. Drugi, równie ważny powód do zamknięcia szkoły, pojawia się, gdy w salach lekcyjnych nie da się utrzymać temperatury co najmniej 18°C. Przepisy precyzują także minimalne warunki dla innych pomieszczeń: 16°C na sali gimnastycznej i aż 24°C w łazienkach oraz szatniach.

Gdy szkoła zostaje zamknięta na dłużej niż dwa dni, dyrekcja ma obowiązek uruchomić nauczanie zdalne. Zgodnie z Prawem oświatowym, najpóźniej od trzeciego dnia przerwy lekcje muszą odbywać się online, na przykład za pośrednictwem platform udostępnianych przez ministerstwo. W praktyce jednak, przy krótkich, dwudniowych przerwach, jak te obserwowane na początku lutego 2026 roku w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, szkoły często rezygnują z tego rozwiązania. Zamiast organizować naukę zdalną, placówki koncentrują się na zapewnieniu opieki świetlicowej dla tych dzieci, których rodzice nie mogą zostać w domu.

Łamigłówka dla rodziców, test dla systemu. Ukryte koszty odwołanych lekcji

Nagłe zamknięcie szkoły to dla wielu pracujących rodziców poważne wyzwanie logistyczne. Z dnia na dzień muszą zorganizować opiekę nad dziećmi, co często oznacza konieczność wzięcia urlopu wypoczynkowego lub skorzystania ze specjalnego zwolnienia na opiekę, którego wymiar jest ograniczony do zaledwie 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku. Sytuację komplikuje fakt, że zasiłek opiekuńczy z ZUS z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki przysługuje wyłącznie rodzicom dzieci do 8. roku życia. Starsze dzieci pozostają poza systemem wsparcia. Chociaż większość szkół, jak te w gminie Lidzbark Warmiński, oferuje zajęcia w świetlicach, nie jest to rozwiązanie dostępne dla wszystkich i nie zawsze odpowiada potrzebom rodzin.

Obecna fala mrozów uwypukla szerszy problem, który dał o sobie znać już w styczniu 2026 roku, gdy z powodu gołoledzi lekcje odwołało blisko 600 szkół w czterech województwach. Sytuacja ta pokazuje brak jednolitych procedur reagowania na inne zagrożenia pogodowe, takie jak intensywne opady śniegu czy oblodzenie dróg, co zmusza samorządy do podejmowania niespójnych decyzji. Eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych ostrzegają, że częste przerwy w nauce stacjonarnej mogą prowadzić do powstawania luk w wiedzy uczniów. Ryzyko to jest największe w przypadku dzieci z rodzin o niższych dochodach, które często mają ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego niezbędnego do efektywnej nauki online. Problem jest szczególnie dotkliwy na obszarach wiejskich, gdzie funkcjonowanie szkół zależy od przejezdności dróg i dowozu uczniów.