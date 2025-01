Odprawa emerytalna - dla kogo dodatkowe świadczenie?

Pracownik po zakończeniu umowy o pracę i jednoczesnym przejściu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy otrzymuje odprawę emerytalną. Zasady jej otrzymania określa Kodeks pracy.

Odprawa emerytalna przysługuje niezależnie od rodzaju umowy o pracę czy wymiaru etatu. Pieniądze otrzymają zatrudnieni zarówno w prywatnych firmach, jak i w instytucjach państwowych, zatrudnieni na pełny etat i pracujący w niepełnym wymiarze godzin. Warto pamiętać, że osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowie zleceniu lub umowie o dzieło, nie są uprawnione do odprawy emerytalnej.

Ważne!

Odprawa emerytalna lub rentowa nie może zostać przyznana osobie, która uzyskała prawo do renty lub emerytury, ale nadal pracuje oraz osobie uprawnionej do pobierania świadczenia przedemerytalnego czy renty rodzinnej.

Ile wynosi odprawa emerytalna?

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Wysokość odprawy emerytalnej oblicza się na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy pracy. Pracodawca może jednak wypłacić wyższe świadczenie, jeśli przewidują to przepisy wewnątrzzakładowe lub układy zbiorowe pracy.

Odprawa emerytalna nie podlega składkom ZUS - pracownik dostaje większą kwotę niż ta, którą dotychczas otrzymywał w trakcie trwania zatrudnienia na umowie. Od świadczenia natomiast jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy.

Kto ma prawo do wyższej odprawy emerytalnej?

Nauczyciele, pracownicy samorządowi, żołnierze oraz górnicy mają prawo do odprawy w wysokości uzależnionej od stażu pracy. Odprawa dla nauczycieli wynosi:

* 2-miesięczne wynagrodzenie przy stażu pracy do 20 lat,

* 3-miesięczne wynagrodzenie przy stażu pracy powyżej 20 lat. Dla pracowników samorządowych oraz urzędników państwowych:

* 2-miesięczne wynagrodzenie przy stażu pracy powyżej 10 lat,

* 3-miesięczne wynagrodzenie przy stażu pracy poniżej 20 lat,

* 6-miesięczne wynagrodzenie przy stażu pracy powyżej 20 lat.

Górnicy mogą liczyć na odprawę emerytalną w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia pod warunkiem pięcioletniego stażu pracy w danym zakładzie.