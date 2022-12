Na infekcje układu oddechowego choruje coraz więcej dzieci. A przecież są szczepionki!

Nowe możliwości już od tego roku

Od 12.grudnia w wachlarzu dostępnych szczepień pojawiła się trójdawkowa szczepionka przeciwko COVID-19 dla dzieci od 6. go miesiąca do 4 lat. Ta grupa najmłodszych jest szczególnie narażona na zakażenia wirusami oddechowymi, również na zakażenie wirusem Sars-CoV-2. A jeśli dojdzie do zakażenia, powikłania w tej grupie mogą być bardzo groźne, może dojść do zespołu ostrej niewydolności oddechowej, zapalenia mięśnia sercowego, wieloukładowej niewydolności narządowej czy wieloukładowego zespołu zapalnego, tzw. MIS-C.

Tridemia – nałożenie się wirusów

Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, kiedy nastąpi nałożenie się zakażeń trzema wirusami – RSV (wywołujący infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych dzieci do lat 5), grypy i Sars-CoV-2. Lekarze mówią wówczas o tridemii. To najczęściej atakujące dzieci w tym sezonie wirusy. Wśród zakażonych najwięcej jest właśnie małych dzieci, niemowlaków, dzieci przebywających w żłobkach oraz dzieci wczesnoszkolnych i tych już obciążonych przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, astmatycy.

Ponieważ na podstawie objawów trudno rozróżnić, czy jest to grypa, czy Covid-19, czy może jakaś inna choroba, tym bardziej wskazane są szczepienia, które mogą przed nimi zabezpieczyć.

Tymczasem zainteresowanie szczepieniami nie są takie, jak można by oczekiwać. Zarówno w przypadku grypy, jak szczepień przeciwko Covid-19, skierowanych dla najmłodszych. A wiele wskazuje na to, że narastający trend zachorować na schorzenia układu oddechowego wśród najmłodszych będzie się utrzymywał. To najwyższa pora, żeby zaszczepić dziecko i uchronić je przed zakażeniami i ich groźnymi konsekwencjami.